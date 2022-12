Mega-Sena de R$ 135 milhões em BH: confira todos os premiados em 2022

Os R$ 5.543.989,92 foram para a conta bancária de um jogador de Mossoró-RN que registrou os números 04 - 06 - 12 - 34 - 35 - 53 no bilhete. Concurso 2510 - R$ 27 milhões (13/08/2022) Quatro apostadores - um de Morretes-PR, um de Ponta Grossa-PR, um de Duque de Caxias-RJ e um de Barueri-SP - dividiram o prêmio principal. Cada um levou R$ 6.670.155,67. Os números apurados foram 08 - 13 - 25 - 32 - 44 - 57. Concurso 2525 - R$ 300 milhões (1/10/2022) Duas apostas vencedoras - um em Fernandópolis-SP e um de Caxias do Sul-RS - dividiram o prêmio de R$ 317,8 milhões. Cada um levou 158,9 milhões com os números 04 - 13 - 21 - 26 - 47 - 51. A aposta feita na cidade paulista foi de um bolão de seis cotas, o que resultou cerca de R$ 26,4 milhões para cada participante. Concurso 2534 - R$ 130 milhões (29/10/2022) Um sortudo de São Paulo levou para casa R$ 131,5 milhões. Para isso, ele acertou as dezenas 28 - 36 - 39 - 44 - 56 - 60. Concurso 2537 - R$ 65 milhões (9/11/2022) Uma aposta única em Guarujá-SP foi premiada com o valor de R$ 64,2 milhões. Ele registrou os números 12 - 24 - 26 - 31 - 37 - 48. Concurso 2548 - 135 milhões (13/12/2022) Um jogador de Belo Horizonte ganhou sozinho o prêmio de R$ 134,8 milhões. Os números sorteados foram: 09 - 15 - 23 - 25 - 29 - 30.

Os números sorteados foram 03 - 05 - 19 - 26 - 43 - 51. Um jogador de Caçapava do Sul-RS acertou as seis dezenas e assegurou R$ 24.271.229,51. Concurso 2507 - R$ 6 milhões (04/08/2022)

O prêmio de R$ 13.748.083,57 ficou com um felizardo de Niterói-RJ que cravou as dezenas 03 - 14 - 16 - 38 - 43 - 45. Concurso 2505 - R$ 22 milhões (30/07/2022)

Um bilhete adquirido no Rio de Janeiro foi premiado com R$ 3.681.934,22. A Caixa sorteou os números 23 - 36 - 42 - 48 - 54 - 58. Concurso 2494 - R$ 80 milhões (25/06/2022) Os R$ 78.763.087,85 caíram na conta de um jogador de Diadema-SP que selecionou os números 01 - 04 - 10 - 22 - 53 - 54. Concurso 2498 - R$ 55 milhões (06/07/2022)

Da lista de vencedores, dois jogos foram feitos em Belo Horizonte. Nessa quarta-feira (14/12), um morador da capital mineira ganhou, sozinho, o prêmio no valor de R$ 134.811.174,29, referente ao concurso 2548. Ele marcou as dezenas 09 - 15 - 23 - 25 - 29 - 30.

A maior premiação ocorreu em outubro deste ano, no concurso 2525. Duas apostas receberam R$ 158,9 milhões cada, nas cidades de Fernandópolis (SP) e Caxias do Sul (RS).

6 números - R$ 4,50

7 números - R$ 31,50

8 números - R$ 126,00

9 números - R$ 378,00

10 números - R$ 945,00

11 números - R$ 2.079,00

12 números - R$ 4.158,00

13 números - R$ 7.722,00

14 números - R$ 13.513,50

15 números - R$ 22.522,50



Probabilidade



A chance de uma aposta com seis números levar o prêmio principal na Mega-Sena é de 1 em 50 milhões. A proporção aumenta na medida em que mais números são escolhidos.

6 números - 1 em 50.063.860

7 números - 1 em 7.151.980

8 números - 1 em 1.787.995

9 números - 1 em 595.998

10 números - 1 em 238.399

11 números - 1 em 108.363

12 números - 1 em 54.182

13 números - 1 em 29.175

14 números - 1 em 16.671

15 números - 1 em 10.003



Veja como jogar



Pelo site

Pelo aplicativo

Pelo Internet Banking



Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

Clique em loterias

Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 945 por dia, limitado ao horário limite para fechamento das apostas)

Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 10 por cartela)

Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"

Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"

Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento

Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.

Resgate do prêmio

Os prêmios da Mega-Sena podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.903,98 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta.Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor máximo de R$ 1.903,98.Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.