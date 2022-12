Tirulipa pede desculpa após acusação de assédio na Farofa da Gkay

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que ele se aproximava de algumas mulheres em uma piscina e desamarrava os trajes de banho (foto: Foto/Reprodução)

O ator e humorista Tirulipa pediu desculpa após ser expulso da Farofa da Gkay por ter desamarrado os biquínis de pelo menos três convidadas do evento.

"Eu tentei levar uma brincadeira, uma alegria, mas eu me excedi. Aquele clima de Farofa, de que tudo pode, na realidade tudo não pode", ele disse em um vídeo divulgado no Instagram.





Tirullipa disse que a sua intenção não foi assediar nenhuma mulher, mas admite que errou e que não gostaria que algo parecido acontecesse com suas duas filhas.

O humorista afirmou ainda que, depois de conversar com Gkay, decidiu sair da festa para não atrapalhar o evento.

"Isso serve de aprendizado não só para mim, mas para outros comediantes. Menos é mais", concluiu.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que ele se aproximava de algumas mulheres em uma piscina e desamarrava os trajes de banho, as deixando nuas em frente aos demais convidados.

Durante a festa, as mulheres que tiveram os biquínis desamarrados participavam de uma simulação da "banheira do Gugu", competição em que duas pessoas se enfrentavam para procurar sabonetes em uma piscina de plástico nos estúdios do SBT.

A atriz e cantora Nicole Louise, citada pelo humorista no pedido de perdão, repudiou o fato mais cedo, em um vídeo.

"Certos tipos de brincadeiras têm limites. Não permitam alguém fazer algo com você sem sua permissão", disse. "Eu me senti invadida, isso é assédio, ele não fez isso só comigo, mas com outras mulheres".

A festa produzida pela influenciadora Gessika Kayane, a Gkay, que é amiga de Tirullipa, é realizada em uma das áreas de lazer de um hotel em Fortaleza.