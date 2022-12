Brasil x Coreia: veja a reação do marido coreano de uma brasileira em bar

A partida, que aconteceu na última segunda-feira (5/12), rendeu a vaga do Brasil nas quartas de finais (foto: Reprodução Redes Socias)

A partida, que aconteceu na última segunda-feira (5/12), rendeu a vaga ao Brasil nas quartas de finais. Após os quatros gols do Brasil nos 4 a 1 sobre o oponente, Seung-Ho Paik fez o único gol da Seleção Sul-Coreana na partida.





O marido da brasileira, ainda um pouco tímido, comemorou e foi aplaudido pelas pessoas que estavam no bar torcendo para o Brasil. O momento viralizou nas redes sociais e conta com mais de 5,8 milhões de visualizações.

Na descrição do perfil, a brasileira diz que mora na Coreia da Sul, mas está no Brasil para apresentar o país ao marido.





O marido sul-coreano de uma brasileira estava com medo de assistir o jogo entre a Seleção Brasileira e a Coreia do Sul em um bar no Brasil, ao lado da esposa, e da reação das pessoas caso o time asiático fizesse um gol. Em um espaço completamente verde e amarelo, o homem se destacava com uma camisa vermelha, da equipe adversária.