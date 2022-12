Jovem tem rosto cortado na Bahia enquanto dormia em viagem de ônibus

Stefani Firmo, de 23 anos, denunciou agressão nas redes sociais (foto: Instagram/Stefani Firmo/Reprodução)

A estudante de enfermagem Stefani Firmo, de 23 anos, denunciou nas redes sociais ter sido vítima de um ataque dentro de um ônibus que vinha do Recife (PE) com destino a Salvador (BA). Ela conta que dormia durante a viagem, quando acordou sentindo fortes dores no rosto e percebeu que estava coberta de sangue. A história veio à tona na última sexta-feira (2/12).Uma amiga que viajava com Stefani ajudou com os primeiros socorros e acordou os demais ocupantes do veículo. Por causa da profundidade do corte no rosto, a estudante precisou levar 18 pontos.Uma ocorrência foi registrada na delegacia da Polícia Civil de Conde, no litoral norte da Bahia, município por onde o ônibus passava. Alguns passageiros prestaram depoimento, e uma pessoa, que estava em uma poltrona atrás da jovem, foi encontrada com uma faca.“No entanto, ainda assim essa pessoa foi liberada, pois, segundo a polícia, não havia elementos suficientes para decretar a prisão preventiva. Estou completamente assustada e abalada. Não sei se a intenção da pessoa era me cortar gravemente ou me matar, mas o fato é que já não podemos nem mesmo viajar em segurança. Não estamos seguros em local nenhum”, escreveu Stefani.A jovem também lamentou a violência gratuita, pois não ocorreu nenhuma discussão e ela não conversou com ninguém além de sua amiga.