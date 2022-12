Vídeo: Grávida e filho são resgatados por vizinhos em caixa d'água no ES

Uma mulher grávida de oito meses e o filho dela, de 4 anos, foram resgatados por uma caixa d'água durante a chuva nesta quinta-feira (1º), na cidade de Viana, no Espírito Santo. Uma mulher grávida de oito meses e o filho dela, de 4 anos, foram resgatados por uma caixa d'água durante a chuva nesta quinta-feira (1º), na cidade de Viana, no Espírito Santo.





O trajeto do resgate até um local seco foi de cerca de 10 minutos (foto: Foto: Reprodução/Redes Sociais)



Grávida de oito meses, Jaqueline do Rosário, de 28 anos, é ajudante de transporte escolar e relatou ao portal G1 que ficou muito assustada. Um grupo de cerca de 10 moradores vizinhos ajudaram no resgate da gestante e de seu filho. Os dois ficaram ilhados quando o nível da água subiu bastante. Nas imagens, veem-se pessoas com água na altura do peito. Devido ao grande volume de água, o trajeto da casa da moradora até a área seca foi de 10 minutos.Grávida de oito meses, Jaqueline do Rosário, de 28 anos, é ajudante de transporte escolar e relatou ao portalque ficou muito assustada.





"Estava com muito medo. A água subiu muito rápido, não deu tempo de sair. No início, fiquei com receio de colocar os pés na água e pegar alguma bactéria, grávida do jeito que estou seria um perigo. Resolvi esperar, mas não passou muito tempo e a água já estava com mais de um metro", afirmou.





A prefeitura de Viana, local onde aconteceu o caso do resgate improvisado, decretou estado de calamidade nessa quinta-feira (1º/12). De acordo com a prefeitura, o volume de chuva chegou a 146,8 mm, quantidade maior do que o esperado para o período.





Segundo o boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado às 6h de hoje, o Espírito Santo já registra 2.264 pessoas que tiveram de sair de suas casa devido as fortes chuvas. Ao todo são 1.713 desalojados e 551 desabrigados.





O estado também registra uma morte também em Viana, na madrugada de ontem, quando um homem de 57 anos foi soterrado no desabamento da casa onde morava.

Chuvas no Espírito Santo