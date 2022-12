Delegado invade casa armado e causa pânico em família

%uD83D%uDEA8GRAVE: Um delegado, armado, invadiu a casa de uma família em Cuiabá (MT) com outros 3 agentes. Ele queria prender a moradora, cujo filho teria discutido com o seu enteado. O vídeo mostra que uma criança ficou aterrorizada com o descontrole do policial. É possível ouvir o choro. pic.twitter.com/8En1raP7cC %u2014 Instituto Fogo Cruzado (@fogocruzado) November 30, 2022

Um vídeo que circula em redes sociais causou revolta em internautas. As imagens mostram uma ação policial na segunda-feira (28/11), em Cuiabá, no Mato Grosso. O delegado da Polícia Civil Bruno França invade a casa de uma mulher e aponta a arma para a família dela.

Acompanhado de três homens, França arromba a porta e grita para que todos se deitem no chão. Uma criança chora no fundo do vídeo. O delegado diz, em um momento, que vai explodir a cabeça da mulher.



Imagens mostram que o delegado Bruno França entrou na casa da mulher com ameaças e xingamentos (foto: Reprodução / Twitter)

O caso aconteceu em um condomínio de luxo e foi registrado pelas câmeras de segurança. De acordo com a Policia Civil, a ação foi motivada por um suposto flagrante de descumprimento de uma determinação judicial em medida protetiva de urgência por parte da mulher de 41 anos em relação a um menor de idade, de 13 anos.



A medida protetiva de urgência foi requerida ao adolescente em uma investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Porém, segundo o portal G1, o advogado da mulher, Rodrigo Pouso Miranda, afirma que nem ele nem a cliente tinham conhecimento da medida protetiva e desconhecem o teor dela.

O que diz a Polícia Civil

O Estado de Minas entrou em contato com a assessoria da Polícia Jurídica Civil do Mato Grosso, que informou que o caso está sendo averiguado. Leia a nota na íntegra:

“A Corregedoria da Polícia Civil está apurando a conduta do delegado Bruno França Ferreira, durante uma abordagem realizada em um condomínio de alto padrão em Cuiabá. O delegado, lotado na cidade de Sorriso, estava acompanhado de policiais da Gerência de Operações Especiais (GOE).

A Polícia Civil informa que a ação que ensejou a entrada do delegado na residência é referente a uma suposta situação de flagrante de descumprimento de uma determinação judicial em medida protetiva de urgência por parte da mulher de 41 anos em relação a um menor de idade, de 13 anos.

A medida protetiva de urgência foi requerida ao adolescente dentro de uma investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso (OAB-MT), nesta quarta-feira (30) pediu o afastamento preventivo do delegado do cargo e a instauração de processo administrativo disciplinar para avaliar se sua conduta foi condizente com a função que exerce.”