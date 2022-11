Motorista de ônibus é atingido com pedrada na cabeça enquanto dirigia no DF

Segundo os bombeiros, homem apresentava um corte com perfuração causada por objeto contundente na região da testa, mas estava consciente, orientado e estável (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Um motorista de ônibus foi agredido com uma pedrada, na quadra 712 da W3 Norte, em Brasília. De acordo com o relato de testemunhas, uma pessoa que ainda não foi identificada, arremessou o objeto em direção ao ônibus, atingindo o para-brisas dianteiro e, na sequência, o condutor. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) atendeu a ocorrência.









Segundo os bombeiros, ele apresentava um corte com perfuração causada por objeto contundente na região da testa, mas estava consciente, orientado e estável. Eles não souberam informar se havia passageiros no ônibus.

Briga entre motoristas

No início do mês, dois motoristas de ônibus se envolveram em uma briga de trânsito, em uma parada na W3 Sul. O caso ocorreu em 8 de novembro. Um dos condutores levou um soco no rosto e recebeu atendimento do CBMDF. Ônibus de duas empresas distintas se envolveram na confusão, no ponto que fica na altura da 509 Sul. Enquanto algumas pessoas ajudaram o motorista ferido, outras tentaram impedir que um dos ônibus deixasse o local.





O motorista agredido estava com um corte acima do nariz e foi transportado para o Hospital de Base. A Polícia Militar do DF (PMDF) também foi acionada. No entanto, quando os militares chegaram ao local, o condutor agressor havia fugido e a confusão estava controlada.