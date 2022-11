Mega-Sena 2540 sorteia hoje (19/11) prêmio de R$ 38 milhões

Mega-Sena 2540 será sorteada pela Caixa Econômica Federal neste sábado (19/11) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

A Caixa sorteia neste sábado (19/11), às 20h, o concurso 2540 da Mega-Sena, que pode pagar R$ 38 milhões ao apostador que acertar sozinho as seis dezenas de 01 a 60.



A transmissão do evento no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, está prevista para começar às 19h45. O Estado de Minas atualizará todos os resultados.



Probabilidades

Nº de dezenas - valor da aposta - probabilidade

Sorteio anterior

Outras loterias deste sábado (19/11)

Lotofácil 2667 - R$ 1,5 milhão

Quina 6003 - R$ 7,7 milhões

Dupla Sena 2445 - R$ 3,7 milhões

Timemania 1862 - R$ 8,5 milhões

Dia de Sorte 683 - R$ 500 mil

Quem quiser concorrer ao prêmio deve registrar o bilhete em uma casa lotérica ou nos canais eletrônicos (site e aplicativo) mediante login com CPF e senha de seis dígitos até às 19h (de Brasília).O preço do cartão com seis números é de R$ 4,50. A Mega permite a seleção de até 15 dezenas, que fazem o valor superar R$ 22,5 mil, bem como multiplicam as chances de vitória em cinco mil vezes.6 números - R$ 4,50 - 1 em 50.063.8607 números - R$ 31,50 - 1 em 7.151.9808 números - R$ 126,00 - 1 em 1.787.9959 números - R$ 378,00 - 1 em 595.99810 números - R$ 945,00 - 1 em 238.39911 números - R$ 2.079,00 - 1 em 108.36312 números - R$ 4.158,00 - 1 em 54.18213 números - R$ 7.722,00 - 1 em 29.17514 números - R$ 13.513,50 - 1 em 16.67115 números - R$ 22.522,50 - 1 em 10.003No sorteio anterior, na quarta-feira (16/11), ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2539 da Mega: 01 - 23 - 32 - 33 - 36 - 59. O prêmio na ocasião foi de R$ 10 milhões.Segundo a Caixa, 32 apostas fizeram cinco dezenas e levaram R$ 75.686,31. O prêmio para cada um dos 3.223 jogadores que cravaram quatro números foi de R$ 1.073,51.Além da Mega-Sena 2540, a Caixa apura os concursos Lotofácil 2667, Quina 6003, Dupla Sena 2445, Timemania 1862, Dia de Sorte 683 e +Milionária 26. Confira os detalhes:O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.Preço: R$ 2,50 (15), R$ 40,00 (16), R$ 340,00 (17), R$ 2.040,00 (18), R$ 9.690,00 (19), R$ 38.760,00 (20).Probabilidade de acertar 15 números marcando:15 números - 1 em 3.268.76016 números - 1 em 204.29817 números - 1 em 24.03518 números - 1 em 4.00619 números - 1 em 84320 números - 1 em 211O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.Preço: R$ 2,00 (5), R$ 12,00 (6), R$ 42,00 (7), R$ 112,00 (8), R$ 252,00 (9), R$ 504,00 (10), R$ 924,00 (11), R$ 1.584,00 (12), R$ 2.574,00 (13), R$ 4.004,00 (14) e R$ 6.006,00 (15).Probabilidade de acertar 5 números marcando:5 números - 1 em 24.040.0166 números - 1 em 4.006.6697 números - 1 em 1.144.7638 números - 1 em 429.2869 números - 1 em 190.79410 números - 1 em 95.39611 números - 1 em 52.03512 números - 1 em 30.35413 números - 1 em 18.67914 números - 1 em 12.00815 números - 1 em 8.005O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.Preço: R$ 2,50 (6), R$ 17,50 (7), R$ 70,00 (8), R$ 210,00 (9), R$ 525,00 (10), R$ 1.155,00 (11), R$ 2.310,00 (12), R$ 4.290,00 (13), R$ 7.507,50 (14), R$ 12.512,50 (15).Probabilidade de acertar 6 números marcando:6 números: 1 em 15.890.7007 números: 1 em 2.270.1008 números: 1 em 567.5259 números: 1 em 189.17510 números: 1 em 75.67011 números: 1 em 34.39512 números: 1 em 17.19713 números: 1 em 9.26014 números: 1 em 5.29115 números: 1 em 3.174O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.Preço único: R$ 3,00Probabilidade de acertar 7 números: 1 em 26.472.637.Para aumentar as chances de prêmio, o jogador precisa adquirir mais cartões da Timemania, já que a modalidade não permite a seleção de mais de 10 números no mesmo bilhete.



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o "Mês da Sorte".



Preço: R$ 2,00 (7), R$ 16,00 (8), R$ 72,00 (9), R$ 240,00 (10), R$ 660,00 (11), R$ 1.584,00 (12), R$ 3.432,00 (13), R$ 6.864,00 (14), R$ 12.870,00 (15).



Probabilidade de acertar 7 números marcando:



7 números - 1 em 2.629.575

8 números - 1 em 328.696

9 números - 1 em 73.043

10 números - 1 em 21.913

11 números - 1 em 7.968

12 números - 1 em 3.320

13 números - 1 em 1.532

14 números - 1 em 766

15 números - 1 em 408

+Milionária 26 - R$ 19 milhões



O apostador preenche de seis a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06). A combinação para a vitória no sorteio é de seis dezenas e dois trevos.



Números trevos, preço e probabilidades



6 números e 2 trevos - R$ 6,00 - 1 em 238.360.500



6 números e 3 trevos - R$ 18,00 - 1 em 79.453.500



6 números e 4 trevos - R$ 36,00 - 1 em 39.726.750



7 números e 2 trevos - R$ 42,00 - 1 em 34.051.500



6 números e 5 trevos - R$ 60,00 - 1 em 23.836.050



6 números e 6 trevos - R$ 90,00 - 1 em 15.890.700



7 números e 3 trevos - R$ 126,00 - 1 em 11.350.500



8 números e 2 trevos - R$ 168,00 - 1 em 8.512.875



7 números e 4 trevos - R$ 252,00 - 1 em 5.675.250



7 números e 5 trevos - R$ 420,00 - 1 em 3.405.150



9 números e 2 trevos - R$ 504,00 - 1 em 2.837.625



8 números e 3 trevos - R$ 504,00 - 1 em 2.837.625



7 números e 6 trevos - R$ 630,00 - 1 em 2.270.100



8 números e 4 trevos - R$ 1.008,00 - 1 em 1.418.813



10 números e 2 trevos - R$ 1.260,00 - 1 em 1.135.050



9 números e 3 trevos - R$ 1.512,00 - 1 em 945.875



8 números e 5 trevos - R$ 1.680,00 - 1 em 851.288



8 números e 6 trevos - R$ 2.520,00 - 1 em 567.525



11 números e 2 trevos - R$ 2.772,00 - 1 em 515.932



9 números e 4 trevos - R$ 3.024,00 - 1 em 472.938



10 números e 3 trevos - R$ 3.780,00 - 1 em 378.350



9 números e 5 trevos - R$ 5.040,00 - 1 em 283.763



12 números e 2 trevos - R$ 5.544,00 - 1 em 257.966



9 números e 6 trevos - R$ 7.560,00 - 1 em 189.175



10 números e 4 trevos - R$ 7.560,00 - 1 em 189.175



11 números e 3 trevos - R$ 8.316,00 - 1 em 171.977



10 números e 5 trevos - R$ 12.600,00 - 1 em 113.505



12 números e 3 trevos - R$ 16.632,00 - 1 em 85.989



11 números e 4 trevos - R$ 16.632,00 - 1 em 85.989



10 números e 6 trevos - R$ 18.900,00 - 1 em 75.670



11 números e 5 trevos - R$ 27.720,00 - 1 em 51.593



12 números e 4 trevos - R$ 32.264,00 - 1 em 42.994



11 números e 6 trevos - R$ 41.580,00 - 1 em 34.395



12 números e 5 trevos - R$ 55.440,00 - 1 em 25.797



12 números e 6 trevos - R$ 83.160,00 - 1 em 17.198

Veja como jogar

Resgate do prêmio

- Acesse o site Loterias Online- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha- Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"- Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo- Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito- Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS- Após a introdução, faça login ou cadastre-se- Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela- Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"- Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança"- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não- Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha- Clique em loterias- Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 945 por dia, limitado ao horário limite para fechamento das apostas)- Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 10 por cartela)- Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"- Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"- Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento- Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores líquidos acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98).Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.