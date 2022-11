Lotofácil 2663: aposta de BH acerta 15 números e leva mais de R$ 1,5 milhão

Apostador de BH faturou sozinho o prêmio máximo da Lotofácil nesta segunda-feira (14/11) (foto: Caixa/Divulgação)

1.591.743,69.

Uma aposta de Belo Horizonte acertou os 15 números do concurso 2663 da Lotofácil, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, nesta segunda-feira (14/11), e vai receber R$

A Caixa Econômica Federal informou que 325 apostas acertaram 14 dezenas e vão faturar R$ 1.467,04. Dessas apostas, 24 foram realizadas em Minas Gerais.

LEIA - Lotofácil 2663, Quina 5999 e outras loterias: números sorteados (14/11)

Também foram premiados participantes nas faixas de 13 acertos (10.301; R$ 25), 12 (119.629; R$ 10) e 11 acertos (659.354, R$ 5).



Confira os números da Lotofácil 2663: 01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 25.

Próximo concurso

O próximo concurso da Lotofácil será nesta quarta-feira (16/11). O prêmio é estimado em R$ 1,5 milhão.

Quem quiser participar pode realizar os jogos nas casas lotéricas ou nos canais eletrônicos (site ou aplicativo Loterias Caixa), mediante login com CPF e senha de seis dígitos.

O bilhete com 15 dezenas custa R$ 2,50. O pagamento online é efetuado via cartão de crédito, com combos a partir de R$ 30,00 e limite de R$ 945,00.



15 números - R$ 2,50

16 números - R$ 40,00

17 números - R$ 340,00

18 números - R$ 2.040,00

19 números - R$ 9.690,00

20 números - R$ 38.760,00



Probabilidade

Segundo a Caixa, a chance de um jogo simples cravar os 15 números é de 1 em 3.268.760. Com 20 números, chega a 1 em 211.

15 números - 1 em 3.268.760

16 números - 1 em 204.298

17 números - 1 em 24.035

18 números - 1 em 4.006

19 números - 1 em 843

20 números - 1 em 211

Resgate do prêmio

Os prêmios da Lotofácil podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.903,98 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.



Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor máximo de R$ 1.903,98.



Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.