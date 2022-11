Prazo para atualização de CadÚnico termina nesta sexta-feira (11/11)

A atualização deve ser feita a cada dois anos ou sempre que as famílias forem convocadas (foto: Freepik/Reprodução)

As famílias que estão inscritas no CadÚnico desde 2016 e 2017 têm até esta sexta-feira (11/11) para atualizar os dados. Quem não fizer a atualização cadastral perderá os benefícios pagos com base no cadastro.



O prazo foi prorrogado por mais 30 dias em função das grandes filas que foram registradas, durante todo o período, nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), locais onde a atualização deve ser feita.

O CadÚnico é o principal instrumento do governo para a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais como Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de dar direito ao Auxílio Emergencial e ao Auxílio Brasil.

A atualização deve ser feita a cada dois anos ou sempre que as famílias forem convocadas.



De acordo com o Ministério da Cidadania, 798,8 mil famílias convocadas para a revisão cadastral continuam com o procedimento pendente. Destas, 234,4 mil são beneficiárias do Auxílio Brasil.

Confira os documentos necessários:

Para o titular familiar: CPF ou Título de Eleitor. As as famílias indígenas e quilombolas são dispensadas dessa obrigatoriedade e podem apresentar qualquer outro documento.