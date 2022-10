Beatificação da menina Benigna ocorre nesta segunda (24), no Ceará

A solenidade deveria ter acontecido em outubro de 2020, mas devido à pandemia de COVID-19, o Vaticano adiou a data (foto: Divulgação/Diário do Nordeste )

A menina Benigna, símbolo cearense de resistência contra a violência sexual infantil e o feminicídio no Ceará, será beatificada na tarde desta segunda-feira (24/10), no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcante, no município do Crato, interior do Ceará. Benigna Cardoso da Silva, de 13 anos, foi morta há 80 anos após resistir a um estupro em Santana do Cariri, no interior do estado.

A beatificação de Benigna foi autorizada pelo Papa Francisco em 2019, e depois de hoje, a Menina Benigna se tornará a primeira beata cearense e a quarta mártir do Brasil. A solenidade deveria ter acontecido em outubro de 2020, mas devido à pandemia de COVID-19, o Vaticano adiou a data.

O local do evento se prepara para receber cerca de 60 mil fiéis, e a cerimônia será presidida pelo arcebispo Leonardo Ulrich Steiner, da arquidiocese de Manaus. Foi montado um palco de 33 metros de largura por 12 metros de profundidade, fazendo referência à idade de Cristo e aos 12 apóstolos.

A menina homenageada nasceu no dia 15 de outubro de 1928, em Santana do Cariri. Em 24 de outubro de 1941, ela se recusou a ter relações sexuais com Raul Alves, que a matou com golpes de facão.

Depois do ocorrido, a menina se tornou um símbolo de resistência na região, por lutar contra a violência sexual. Em 2013, a arquidiocese de Crato recebeu o “Nada Impede” do Vaticano, autorizando o processo de beatificação da menina.

