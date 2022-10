Mega-Sena 2532: veja chance de acertar 6, 5 e 4 números

Mega-Sena sorteia R$ 100 milhões neste sábado (22/10) (foto: Diogo Finelli/EM D.A Press)

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (22/10), a partir das 20h, o concurso 2532 da Mega-Sena, que pode pagar R$ 100 milhões ao apostador que acertar sozinho as seis dezenas de 01 a 60. Há valores destinados nas faixas de cinco (quina) e quatro números.





Qual a probabilidade de o participante acertar seis números?









(60 x 59 x 58 x 57 x 56 x 55) dividido por (1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6) = 50.063.860.





Ou seja, existem 50.063.860 combinações de seis números entre 01 e 60.





O que significa? Que uma aposta simples, com seis dezenas, tem 1 chance em 50 milhões de levar a fortuna!





Marcando mais números no mesmo cartão ou em bilhetes diferentes, o jogador aumenta as perspectivas de prêmio.





Em uma aposta de sete números (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) é possível fazer sete combinações diferentes de seis dezenas (confira o exemplo abaixo).





(1, 2, 3, 4, 5, 6)

(1, 2, 3, 4, 5, 7)

(1, 2, 3, 4, 6, 7)

(1, 2, 3, 5, 6, 7)

(1, 2, 4, 5, 6, 7)

(1, 3, 4, 5, 6, 7)

(2, 3, 4, 5, 6, 7)





Em volante com oito, a quantidade sobe para 28. Com nove vai a 84 - e assim por diante.





6 números - 1 combinação

7 números - 7 combinações

8 números - 28 combinações

9 números - 84 combinações

10 números - 210 combinações

11 números - 462 combinações

12 números - 924 combinações

13 números - 1.716 combinações

14 números - 3.003 combinações

15 números - 5.005 combinações





Como a aposta de seis números na Mega-Sena custa R$ 4,50, a de sete terá valor de R$ 31,50 por oferecer sete combinações.





A mais cara, de R$ 22.522,50, tem 5.005 mil jogos! Ainda assim, a chance é pequena: 1 em 10.003.





Nº de dezenas - valor da aposta - probabilidade





6 números - R$ 4,50 - 1 em 50.063.860

7 números - R$ 31,50 - 1 em 7.151.980

8 números - R$ 126,00 - 1 em 1.787.995

9 números - R$ 378,00 - 1 em 595.998

10 números - R$ 945,00 - 1 em 238.399

11 números - R$ 2.079,00 - 1 em 108.363

12 números - R$ 4.158,00 - 1 em 54.182

13 números - R$ 7.722,00 - 1 em 29.175

14 números - R$ 13.513,50 - 1 em 16.671

15 números - R$ 22.522,50 - 1 em 10.003





Para efeitos probabilísticos, apostar um jogo de sete números ou sete jogos de seis é a mesma coisa, assim como um bilhete de 15 números corresponde a 5.005 de seis.





Há quem prefira diversificar, fazendo muitos cartões de seis números, em vez de concentrar os palpites em uma só aposta com mais dezenas.





Quina e quadra





A Mega-Sena também destina valores aos acertadores de cinco e quatro números.





Em concursos regulares, a quina pode pagar R$ 50 mil ou mais, enquanto a quadra tem chance de ultrapassar R$ 1.000,00.





Todavia, ganhar algum desses prêmios também requer uma combinação bastante improvável.





A chance de quina com uma aposta simples é de 1 em 154.518. Na quadra, a proporção é de 1 em 2.332.





Se um apostador arriscar mais de R$ 22 mil em uma aposta de 15 números, terá 1 chance em 370 (0,27%) de acertar cinco números e 1 em 37 de cravar quatro (2,7%).





Chance de acertar 5 números na Mega-Sena apostando:





6 números - 1 em 154.518

7 números - 1 em 44.981

8 números - 1 em 17.192

9 números - 1 em 7.791

10 números - 1 em 3.973

11 números - 1 em 2.211

12 números - 1 em 1.317

13 números - 1 em 828

14 números - 1 em 544

15 números - 1 em 370





Chance de acertar 4 números na Mega-Sena apostando:





6 números - 1 em 2.332

7 números - 1 em 1.038

8 números - 1 em 539

9 números - 1 em 312

10 números - 1 em 195

11 números - 1 em 129

12 números - 1 em 90

13 números - 1 em 65

14 números - 1 em 48

15 números - 1 em 37





A vantagem de quem anota mais dezenas no volante é a possibilidade de receber um prêmio maior na quina ou na quadra. Isso se dá justamente em função da quantidade de combinações (veja abaixo a tabela da Caixa).





Quantidade de prêmios a receber na Mega-Sena (foto: Reprodução/Caixa)





Chance de ganhar na Mega-Sena comparada a outros eventos raros





"É bem mais provável que você seja mordido por um tubarão do que ganhe na Mega-Sena", alerta Régis Varão, matemático da Unicamp, em matéria da BBC Brasil em dezembro de 2021.





Segundo ele, as estimativas são de que há uma chance em 10 milhões de ser mordido por um tubarão, então são 5 vezes mais chances de parar entre as mandíbulas do peixão do que de se tornar milionário. A mesma lógica vale para levar um raio na cabeça.





"As chances de você ser atingido por um raio são em torno de uma em 1 milhão, ou seja, você tem 50 vezes mais chance de ser atingido por um raio do que de ganhar na Mega-Sena", calcula Varão.





Por fim, cerca de uma em cada 10 mil pessoas nascem com seis dedos na mão.





"Quer dizer que é em torno de 5 mil vezes mais fácil nascer com seis dedos do que ganhar na Mega-Sena", diz Diego Marques, professor do Departamento de Matemática da UnB.





Último vencedor









O valor principal era estimado em R$ 317 milhões.





Os vencedores são de Caxias do Sul/RS e Fernandópolis/SP. Eles marcaram as dezenas 04 - 13 - 21 - 26 - 47 - 51.





Concurso anterior









Segundo a Caixa, 107 apostas ganharam a partir de R$ 48.811,72 na quina, enquanto a quadra destinou R$ 1.040,03 a cada um dos 7.174 vencedores.





Como apostar?





Quem quiser concorrer aos R$ 100 milhões pode tentar a sorte nas casas lotéricas ou no site/aplicativo das Loterias Caixa. Nos canais eletrônicos o pagamento é efetuado via cartão de crédito, com combos de R$ 30 a R$ 945.





Resgate do prêmio





Os prêmios da Mega-Sena podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores líquidos acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.





Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.





Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98).





Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.