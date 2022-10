Dupla Sena 2432: bolão de 13 cotas leva prêmio de R$ 20 milhões

Um bolão de 13 cotas acertou os seis números da Dupla Sena 2432, sorteada nesta terça-feira (18/10) no Espaço da Sorte Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo. Os apostadores adquiriram o bilhete na lotérica Vila Nova Conceição, na capital paulista.

Eles selecionaram 15 números no cartão - cujo valor é de R$ 12.512,50 (em tese, R$ 962,50 por pessoa) e a chance de acerto das seis dezenas de 1 em 3.174 -, e faturaram R$ 20.057.933,61. Cada participante terá direito a R$ 1.542.917,97.Os números apurados no primeiro sorteio, com a fortuna de R$ 20 milhões, foram 01 - 18 - 22 - 23 - 29 - 30. No segundo sorteio, que ofereceu R$ 355 mil, saíram as dezenas 18 - 22 -27 - 31 - 42 - 49.

1º sorteio

6 acertos: 1 aposta, R$ 20.057.933,67

5 acertos: 94 apostas, R$ 3.439,34

4 acertos: 3.701 apostas, R$ 99,83

3 acertos: 67.189 apostas, R$ 2,74

2º sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 74 apostas, R$ 3.932,00

4 acertos: 4.216 apostas, R$ 87,63

Como funciona a Dupla Sena?

Para concorrer ao prêmio da Dupla Sena, o jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores menores para cinco, quatro e três acertos.





Confira os preços de aposta e a quantidade de números selecionados entre parênteses: R$ 2,50 (6), R$ 17,50 (7), R$ 70,00 (8), R$ 210,00 (9), R$ 525,00 (10), R$ 1.155,00 (11), R$ 2.310,00 (12), R$ 4.290,00 (13), R$ 7.507,50 (14), R$ 12.512,50 (15).





Probabilidade de acertar 6 números marcando:





6 números: 1 em 15.890.700

7 números: 1 em 2.270.100

8 números: 1 em 567.525

9 números: 1 em 189.175

10 números: 1 em 75.670

11 números: 1 em 34.395

12 números: 1 em 17.197

13 números: 1 em 9.260

14 números: 1 em 5.291





Resgate do prêmio

Os prêmios da Dupla Sena podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores líquidos acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas. 15 números: 1 em 3.174

Na quinta-feira (20), a Dupla-Sena 2433 sorteará R$ 1,4 milhão.As apostas são realizadas em uma casa lotérica ou canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo) mediante login com CPF e senha de seis dígitos.Pela internet, o pagamento é feito via cartão de crédito, com combo mínimo de R$ 30 e máximo de R$ 945.