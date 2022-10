Mega-Sena 2530: ninguém acerta seis números e prêmio chega a R$ 85 milhões

Mega-Sena sorteará R$ 85 milhões na quinta-feira (20/10) (foto: Agência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2530, sorteada nesta terça-feira (18/10), no Espaço da Sorte Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo. Com isso, o prêmio subiu de R$ 76,8 milhões para R$ 85 milhões no concurso 2531, na quinta-feira (20).





As dezenas apuradas nesta noite foram 14 - 17 - 18 - 28 - 30 - 44.





A Caixa informou que 80 apostas cravaram cinco dezenas e vão receber valores a partir de R$ 47.236,83 na quina. Já a quadra paga R$ 779,90 a cada um dos 6.922 jogadores.





Quem quiser concorrer aos R$ 85 milhões já pode adquirir o bilhete por meio dos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo) mediante login com CPF e senha de seis dígitos. O pagamento é feito via cartão de crédito, com combo mínimo de aposta de R$ 30 e máximo de R$ 945.