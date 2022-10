Motorista é preso com R$ 2,5 milhões em dinheiro vivo

Por Mila Ferreira - Correio Braziliense





Contradições na abordagem levantaram as suspeitas nos policiais (foto: Divulgação/PRF)



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na última terça-feira (11/10), R$ 2.508.500,00 em espécie durante fiscalização no km 81 da BR-010, em Ulianópolis, no Pará. O montante estava em um veículo com emplacamento do Distrito Federal. Ao abordar o condutor, a polícia notou contradições nas respostas dadas acerca do trabalho que o homem desenvolvia e da motivação da viagem.

Diante das suspeitas, a equipe realizou revista no interior do veículo e encontrou quatro caixas de papelão com a quantia em dinheiro em espécie, composta apenas por notas de cem reais. Questionado sobre a origem do dinheiro, o condutor ficou nervoso e afirmou que seria proveniente de atividades com aluguéis de carros.

Diante da história mal contada, o homem de 49 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Polícia Federal para a realização das medidas cabíveis, em tese, por lavagem de dinheiro. Após prestar depoimento, ele teve o celular e o dinheiro apreendidos e acabou liberado. As investigações sobre a origem dos valores continuam.

