Evento da PM do RJ tem crianças com simulacros de fuzil; veja vídeo

por Mariana Albuquerque, do Correio Braziliense

Um evento da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ), na última quarta-feira (12/10), em comemoração ao Dia das Crianças, teve simulacros de fuzis entre uma das brincadeiras propostas. O vídeo com os menores portando os simuladores de arma foram postados pela própria corporação nas redes sociais e causaram polêmica.

A festa foi realizada em Sulacap, na Zona Oeste do Rio, e contou com dezenas de crianças que vivenciaram a proposta de conhecer a corporação militar. O evento contou com outras atividades, como aprender a cuidar dos dentes, ter contato com animais silvestres e com cães da Polícia, e conhecer equipamentos e viaturas.

Internautas criticaram a postagem da PMRJ. Alguns ressaltaram o fato de as crianças estarem portando o armamento falso ser crime. "Realmente o RJ não é pra amadores, um verdadeiro horror uma cena dessa em pleno Dia das Crianças", criticou uma usuária. Outro internauta questionou "Isso não é crime?".

O estatuto do Desarmamento prevê a proibição do equipamento que de fato não se caracterizar falso ou de brinquedo. "O art. 26 do Estatuto do Desarmamento veda a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo, que com estas se possam confundir."

Porém, a aquisição de réplica ou simulacro de arma de fogo somente será permitida diretamente do fabricante nacional ou por importação para fins de instrução, adestramento ou colecionamento de usuário registrado ou autorizado pelo Exército.

Em nota a Polícia Militar informou que o evento tinha como objetivo levar os filhos do militares para conhecer o dia a dia dos pais.

"O referido evento foi realizado por uma das unidades da corporação e as crianças tiveram a experiência de vivenciar um pouco do trabalho de seus pais. As atividades foram integralmente acompanhadas por supervisores e pelos próprios responsáveis", informou a PM. carioca.

