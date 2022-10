Varíola dos macacos: São Paulo registra primeira morte pela doença

Vírus monkeypox é transmitido através do contato com feridas na pele de alguém infectado, além de compartilhamento de objetos e gotículas de saliva (foto: iStock/Imagem ilustrativa)

Sintomas da varíola dos macacos

São Paulo registrou a primeira morte em decorrência do vírus da monkeypox, também conhecida por varíola dos macacos. O caso aconteceu na capital paulista e foi confirmado pela Secretaria Estadual de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (12/10). Esse foi o sexto caso de morte pela doença no Brasil.Internado há mais de um mês, o paciente, de 26 anos, tinha diversas comorbidades e passava por tratamento com antirretrovirais para uso emergencial em pacientes graves. Ele estava internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo (SP).A primeira morte no país foi registrada em Belo Horizonte , no fim de julho. A vítima foi um homem de 41 anos, que também teve o quadro agravado por outras doenças, incluindo um câncer. O Brasil já ultrapassou 4 mil casos confirmados de varíola dos macacos, de acordo com dados do Ministério da Saúde.Similar à varíola humana, a enfermidade causa sintomas , como febre, dor de cabeça, dor no corpo, fadiga, lesões na pele e inflamação de linfonodos.Além do isolamento da pessoa contaminada, aconselha-se evitar contato com animais e fazer a higiene frequente das mãos.A doença não oferece graves riscos para as pessoas, sendo que a letalidade varia de 1% a 10% dependendo do paciente e do vírus. Apesar disso, a orientação dos especialistas é ficar atento para que a doença não se torne mais virulenta.