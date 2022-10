Lotofácil 2632: aposta mineira acerta 15 números e ganha R$ 647 mil

Aposta mineira levou mais de R$ 647 mil na Lotofácil (foto: Agência Brasil) Um apostador de Piumhi (MG) acertou os 15 números do concurso 2632 da Lotofácil, sorteado nesta quinta-feira (6/10), no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo. Ele vai dividir o prêmio com outro sortudo, de São José (SC). O prêmio a ser resgatado por cada um é de R$ 647.053,10.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 293 jogadores cravaram 14 dezenas e vão receber R$ 1.322,98. Também há valores para as faixas de 13, 12 e 11 acertos (confira o rateio completo abaixo). Confira as dezenas: 01 - 04 - 05 - 07 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22





Premiação





15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 647.053,10

14 acertos: 293 apostas ganhadoras, R$ 1.322,98

13 acertos: 10.239 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos: 129.160 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos: 667.346 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Rendimento

Os R$ 647 mil da Lotofácil correspondem ao valor líquido, uma vez que a Caixa desconta previamente o imposto de renda. Assim, o novo rico terá todo o dinheiro à disposição para aplicar da forma como desejar.



Na poupança, isenta de tributos, o rendimento será de R$ 4.334,9 mil no primeiro mês, baseado na taxa de 0,6796% informada pelo Banco Central em 5 de outubro.

Próximo concurso





O próximo concurso da Lotofácil será nesta sexta-feira (7/10). O prêmio principal é estimado em R$ 1,5 milhão.





Quem quiser participar pode realizar os jogos nas casas lotéricas ou nos canais eletrônicos (site ou aplicativo Loterias Caixa), mediante login com CPF e senha de seis dígitos.





O bilhete com 15 dezenas custa R$ 2,50. O pagamento online é efetuado via cartão de crédito, com combos a partir de R$ 30,00 e limite de R$ 945,00.





15 números - R$ 2,50

16 números - R$ 40,00

17 números - R$ 340,00

18 números - R$ 2.040,00

19 números - R$ 9.690,00

20 números - R$ 38.760,00





Probabilidade





Segundo a Caixa, a chance de um jogo simples cravar os 15 números é de 1 em 3.268.760. Com 20 números, chega a 1 em 211.





15 números - 1 em 3.268.760

16 números - 1 em 204.298

17 números - 1 em 24.035

18 números - 1 em 4.006

19 números - 1 em 843