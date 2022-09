PM intimida entregador e é repreendido por mulher que diz ser juíza

A abordagem policial foi registrada por uma mulher que se apresentou como juíza e interferiu (foto: Reprodução/Redes sociais )

Uma abordagem agressiva da Polícia Militar de Manaus viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (27/9). No vídeo, que conta com mais de 1,4 mil visualizações no Twitter, é possível ver os policiais pedindo, aos gritos, a documentação do entregador. Quando o entregador apresenta a CNH, o agente rasga o documento.

O caso aconteceu em frente a um condomínio residencial, no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul do estado e foi registrado por uma mulher que acompanhava a situação. Após flagrar a abordagem, ela se apresenta como juíza e adverte os PMs: “Não tem pessoa que mais apoia e admira a polícia. Agora, eu não vou admitir o que aconteceu aqui”.

Em nota ao Estado de Minas, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) disse que está investigando o caso e que não compactua com a conduta dos policiais. “A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informa que tomou conhecimento do fato e determinou instauração do processo administrativo disciplinar pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da instituição para que o caso seja devidamente apurado e que as medidas administrativas em relação ao ocorrido sejam tomadas”.





A Corregedoria-Geral da SSP-AM também acompanha o processo disciplinar instaurado pela PMAM.

Repúdio

O perfil oficial do restaurante para o qual o entregador prestava serviços no momento da abordagem publicou uma nota de repúdio condenando a "agressão física e psicológica" sofrida pelo trabalhador. "Respeitamos e admiramos o trabalho da polícia militar, mas não compactuamos com qualquer tipo de agressão. Esperamos que os responsáveis tomem as devidas providências e que esse caso não fique impune”.

Web reage

A ação da mulher foi o destaque entre os perfis na rede social, que elogiaram o posicionamento. O comportamento dos agentes após a interferência também chamou a atenção: “O que mais gritou com o motoboy ficou caladinho”, destaca um internauta.

O que mais gritou com o motoboy ficou tão caladinho, que estranho, será timidez? %u2014 Nilopolitano de esquerda%uD83D%uDEA9%uD83D%uDC99%uD83E%uDD0D (@BravaGente2023) September 27, 2022

Essa juíza porreta é que deveria ganhar o Prêmio Innovare, com que a Globo acaricia a alta magistratura dos tribunais superiores https://t.co/Y8vuGZA32L %u2014 Hildegard Angel Oficial (@hilde_angel) September 27, 2022





Outros usuários recordaram a política de combate, em São Paulo, que sugere que os policiais tenham câmeras nas fardas.

Um lembrete oportuno de que São Paulo implementou uma política muito eficaz de combate ao crime por policiais com as câmeras nas fardas, mas o candidato bolsonarista ao governo @tarcisiogdf quer revogá-la. https://t.co/Ur5k2OBUzE %u2014 Gabriel Brasil (@GabrielCBrasil) September 27, 2022