Mais de 470 mil toneladas de fertilizante falsificado são apreendidas no PR

Embora divulgada ontem, a operação foi conduzida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) na última terça-feira (20/9) (foto: Mapa/Divulgação) O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) informou nessa sexta-feira (23/9) que 474 mil quilos de fertilizante com suspeita de falsificação foram apreendidos no município de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba (PR).

Em 108 grandes embalagens de sal grosso havia a suspeita de que a mercadoria estivesse com corante vermelho e outros produtos fertilizantes, além da presença de óleo.

A empresa que estava manipulando, embalando e comercializando os fertilizantes não tinha licenças ambientais, estava operando sem um responsável técnico e não possuía registro no Mapa, nem na Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), órgão de fiscalização do governo do estado. Armazenados num barracão, os produtos não apresentavam identificação.

Os fertilizantes ilegais constituem risco para a agropecuária devido à ausência da procedência e eficácia do produto. “Por esse motivo, o Ministério orienta ao produtor rural a sempre buscar conhecer a origem dos insumos adquiridos e evitar comprar fertilizantes de fontes duvidosas”, explica o Mapa.

A operação de fiscalização foi realizada pela equipe da Fiscalização e Sanidade Vegetal (Sisv) da Superintendência Federal de Agricultura do Paraná (SFA/PR) do Mapa, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Receita Federal, Receita Estadual do Paraná, Instituto Água e Terra (IAT), Delegacia da Polícia Civil de Pinhais e da Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba.