Mega-Sena 2523 sorteia hoje (24/9) R$ 170 milhões

Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 170 millhões (foto: Marcos Vieira/EM D.A Press)

A Caixa sorteia neste sábado (24/9), às 20h, o concurso 2523 da Mega-Sena, que pode pagar R$ 170 milhões ao apostador que acertar sozinho seis dezenas de 01 a 60.





A transmissão do evento no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, está prevista para começar às 19h45. O Estado de Minas atualizará todos os resultados.





Quem quiser concorrer aos R$ 170 milhões deve registrar o bilhete em uma casa lotérica ou nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e/ou aplicativo) mediante login com CPF e senha de seis dígitos.





Probabilidades





O preço do cartão simples, com seis números, é de R$ 4,50. A Mega permite a seleção de até 15 dezenas, que fazem o valor superar R$ 22,5 mil, bem como multiplicam as chances de vitória em cinco mil vezes.





Nº de dezenas - valor da aposta - probabilidade





6 números - R$ 4,50 - 1 em 50.063.860

7 números - R$ 31,50 - 1 em 7.151.980

8 números - R$ 126,00 - 1 em 1.787.995

9 números - R$ 378,00 - 1 em 595.998

10 números - R$ 945,00 - 1 em 238.399

11 números - R$ 2.079,00 - 1 em 108.363

12 números - R$ 4.158,00 - 1 em 54.182

13 números - R$ 7.722,00 - 1 em 29.175

14 números - R$ 13.513,50 - 1 em 16.671

15 números - R$ 22.522,50 - 1 em 10.003





Sorteio anterior





No sorteio anterior, na quarta-feira (21/9), ninguém acertou as seis dezenas para o prêmio de R$ 144 milhões. Os números do concurso 2522 foram 04 - 05 - 25 - 32 - 39 - 40.





Rendimento





Os R$ 170 milhões da Mega correspondem ao valor líquido, uma vez que a Caixa desconta previamente o imposto de renda. Assim, o novo rico teria todo o dinheiro à disposição para aplicar da forma como desejar.





Na poupança, isenta de tributos, o rendimento seria de R$ 1,163 milhão no primeiro mês, baseado na taxa de 0,6824% informada pelo Banco Central do Brasil (BCB) em 22 de setembro.





Em um título CDB (Certificado de Depósito Bancário) com 100% da taxa CDI, considerando a dedução do IR de 22,5%, o acréscimo em 30 dias giraria em torno de R$ 1,479 milhão (0,87%).









Outras loterias deste sábado (24/9)

Além da Mega-Sena 2523, a Caixa sorteia neste sábado (24) os concursos Lotofácil 2622, Quina 5958, Timemania 1839, Dupla Sena 2422, Dia de Sorte 660 e +Milionária 18.



Lotofácil 2622 - R$ 1,5 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Preço: R$ 2,50 (15), R$ 40,00 (16), R$ 340,00 (17), R$ 2.040,00 (18), R$ 9.690,00 (19), R$ 38.760,00 (20).

Probabilidade de acertar 15 números marcando:

15 números - 1 em 3.268.760 16 números - 1 em 204.298 17 números - 1 em 24.035 18 números - 1 em 4.006 19 números - 1 em 843 20 números - 1 em 211

Quina 5958 - R$ 10 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Preço: R$ 2,00 (5), R$ 12,00 (6), R$ 42,00 (7), R$ 112,00 (8), R$ 252,00 (9), R$ 504,00 (10), R$ 924,00 (11), R$ 1.584,00 (12), R$ 2.574,00 (13), R$ 4.004,00 (14) e R$ 6.006,00 (15).

Probabilidade de acertar 5 números marcando:

5 números - 1 em 24.040.016 6 números - 1 em 4.006.669 7 números - 1 em 1.144.763 8 números - 1 em 429.286 9 números - 1 em 190.794 10 números - 1 em 95.396 11 números - 1 em 52.035 12 números - 1 em 30.354 13 números - 1 em 18.679 14 números - 1 em 12.008 15 números - 1 em 8.005

Timemania 1839 - R$ 1,3 milhão

O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e três dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Preço único: R$ 3,00

Probabilidade de acertar 7 números: 1 em 26.472.637.

Para aumentar as chances, o jogador precisa adquirir mais cartões da Timemania, já que a modalidade não permite a seleção de mais de 10 números no mesmo bilhete.

Dupla Sena 2422 - R$ 10 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Preço: R$ 2,50 (6), R$ 17,50 (7), R$ 70,00 (8), R$ 210,00 (9), R$ 525,00 (10), R$ 1.155,00 (11), R$ 2.310,00 (12), R$ 4.290,00 (13), R$ 7.507,50 (14), R$ 12.512,50 (15).

Probabilidade de acertar 6 números marcando:

6 números: 1 em 15.890.700 7 números: 1 em 2.270.100 8 números: 1 em 567.525 9 números: 1 em 189.175 10 números: 1 em 75.670 11 números: 1 em 34.395 12 números: 1 em 17.197 13 números: 1 em 9.260 14 números: 1 em 5.291 15 números: 1 em 3.174

Dia de Sorte 660 - R$ 500 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Preço: R$ 2,00 (7), R$ 16,00 (8), R$ 72,00 (9), R$ 240,00 (10), R$ 660,00 (11), R$ 1.584,00 (12), R$ 3.432,00 (13), R$ 6.864,00 (14), R$ 12.870,00 (15).

Probabilidade de acertar 7 números marcando:

7 números - 1 em 2.629.575 8 números - 1 em 328.696 9 números - 1 em 73.043 10 números - 1 em 21.913 11 números - 1 em 7.968 12 números - 1 em 3.320 13 números - 1 em 1.532 14 números - 1 em 766 15 números - 1 em 408

+Milionária 18 - R$ 14 milhões

O apostador preenche de seis a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06). A combinação para a vitória no sorteio é de seis dezenas e dois trevos.

Números + trevos, preço e probabilidades

6 números e 2 trevos - R$ 6,00 - 1 em 238.360.500



6 números e 3 trevos - R$ 18,00 - 1 em 79.453.500

6 números e 4 trevos - R$ 36,00 - 1 em 39.726.750

7 números e 2 trevos - R$ 42,00 - 1 em 34.051.500

6 números e 5 trevos - R$ 60,00 - 1 em 23.836.050

6 números e 6 trevos - R$ 90,00 - 1 em 15.890.700

7 números e 3 trevos - R$ 126,00 - 1 em 11.350.500

8 números e 2 trevos - R$ 168,00 - 1 em 8.512.875

7 números e 4 trevos - R$ 252,00 - 1 em 5.675.250

7 números e 5 trevos - R$ 420,00 - 1 em 3.405.150

9 números e 2 trevos - R$ 504,00 - 1 em 2.837.625

8 números e 3 trevos - R$ 504,00 - 1 em 2.837.625

7 números e 6 trevos - R$ 630,00 - 1 em 2.270.100

8 números e 4 trevos - R$ 1.008,00 - 1 em 1.418.813

10 números e 2 trevos - R$ 1.260,00 - 1 em 1.135.050

9 números e 3 trevos - R$ 1.512,00 - 1 em 945.875

8 números e 5 trevos - R$ 1.680,00 - 1 em 851.288

8 números e 6 trevos - R$ 2.520,00 - 1 em 567.525

11 números e 2 trevos - R$ 2.772,00 - 1 em 515.932

9 números e 4 trevos - R$ 3.024,00 - 1 em 472.938

10 números e 3 trevos - R$ 3.780,00 - 1 em 378.350

9 números e 5 trevos - R$ 5.040,00 - 1 em 283.763

12 números e 2 trevos - R$ 5.544,00 - 1 em 257.966

9 números e 6 trevos - R$ 7.560,00 - 1 em 189.175

10 números e 4 trevos - R$ 7.560,00 - 1 em 189.175

11 números e 3 trevos - R$ 8.316,00 - 1 em 171.977

10 números e 5 trevos - R$ 12.600,00 - 1 em 113.505

12 números e 3 trevos - R$ 16.632,00 - 1 em 85.989

11 números e 4 trevos - R$ 16.632,00 - 1 em 85.989

10 números e 6 trevos - R$ 18.900,00 - 1 em 75.670

11 números e 5 trevos - R$ 27.720,00 - 1 em 51.593

12 números e 4 trevos - R$ 32.264,00 - 1 em 42.994

11 números e 6 trevos - R$ 41.580,00 - 1 em 34.395

12 números e 5 trevos - R$ 55.440,00 - 1 em 25.797

12 números e 6 trevos - R$ 83.160,00 - 1 em 17.198





Resgate do prêmio





Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores líquidos acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.





Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.





Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98).





Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.