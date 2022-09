Polícia investiga 'ritual' em morte de grávida que teve ventre aberto

Polícia Civil apura se algum homem com quem Horrana Karolin se relacionou pode ser autor do crime ou se ela foi alvo de algum tipo de ritual (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma mulher grávida de 24 anos foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (21), em um terreno na cidade de Mogi-Guaçu (SP), perto de uma área conhecida como Monte Canaã. Ela estava com a região genital mutilada e o ventre aberto, com as vísceras expostas.Segundo a Polícia Civil, as linhas deste início de investigação incluem apurar se algum homem com quem ela se relacionou pode ser autor do crime ou se ela foi alvo de algum tipo de ritual.Horrana Karolin foi achada morta por um morador do bairro Jardim Canaã, que acionou por telefone a Guarda Municipal da cidade. A corporação esteve no local na manhã de ontem e fez a guarda do corpo até a chegada do IML (Instituto Médico-Legal).