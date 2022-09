Mega-Sena 2522 e outras loterias: confira os números sorteados (21/9)

A Caixa sorteia nesta quarta-feira (21/9) a Mega-Sena 2522, que pode pagar R$ 150 milhões ao apostador que acertar seis números de 01 a 60.



Também serão apurados os concursos Lotofácil 2619 (R$ 1,5 milhão), Quina 5955 (R$ 6 milhões), Lotomania 2368 (R$ 3,7 milhões) e Super Sete 298 (R$ 1,5 milhão).

A transmissão do evento no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, começará às 19h45 (assista abaixo). Oatualizará todos os resultados.

Mega-Sena 2522 - R$ 150 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 15 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: