Ônibus cai de viaduto em Salvador

Ainda não se sabe o que causou o acidente (foto: Reprodução/TV Bahia)

Um ônibus caiu de um viaduto na BR-334, na altura do bairro de Porto Seco Pirajá, em Salvador (BA), na manhã desta segunda-feira (19/9). O acidente aconteceu no sentido Feira de Santana.O coletivo arrastou parte da fiação elétrica e ficou preso a ela. Com isso, a traseira do ônibus ficou pendurada no viaduto e a outra parte atingiu a rodovia, deixando o coletivo na vertical.O ônibus fazia o transporte de rodoviários da própria empresa e, no momento do acidente, seguia para a garagem. Apenas o motorista e um passageiro estavam no veículo. Apesar da gravidade do caso, ambos tiveram ferimentos leves.O motorista teve escoriações e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital. Já o outro rodoviário foi socorrido pelo supervisor da empresa.Nenhum outro veículo foi atingido. Ainda não se sabe o que causou o acidente. O ônibus ainda está na via e deve ser retirado do local por um guincho.