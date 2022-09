Mega-Sena 2520 sorteia R$ 110 milhões; veja o rendimento da fortuna

Mega-Sena pode pagar R$ 110 milhões nesta quinta-feira (15/9) (foto: Casa da Moeda)

O concurso 2520 da Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 110 milhões para o apostador que acertar sozinho seis números de 01 a 60. A Caixa Econômica Federal sorteia a fortuna nesta quinta-feira (15/9), a partir das 19h45, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O Estado de Minas atualizará todos os resultados.





O prêmio principal da Mega-Sena saiu pela última vez no dia 13 de agosto, quando foi realizado o concurso 2510, de R$ 27 milhões. Na ocasião, quatro apostas cravaram seis dezenas e faturaram, cada uma, R$ 6,6 milhões. Depois disso ocorreram nove sorteios, com valores de R$ 3 milhões a R$ 75 milhões.





Caso um participante leve a bolada neste fim de semana, qual será o rendimento? Na poupança, os R$ 110 milhões garantiriam R$ 750 mil de retorno no primeiro mês, considerando a taxa de 0,68% informada pelo Banco Central do Brasil em 13 de setembro. Mantido o percentual em um ano, o valor subiria para R$ 119,3 milhões.









"De acordo com a legislação atual, a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas: a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial - TR, e a remuneração adicional, correspondente a 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%".





Poupança abaixo da inflação





Apesar de não cobrar imposto, a poupança oferece correção abaixo da inflação e, atualmente, faz com que o dinheiro perca poder de compra. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA acumulado de 12 meses fechou em 8,73% em agosto, enquanto a modalidade de investimento contabilizou 5,93%.





Em uma comparação prática, R$ 110 milhões na poupança no início de setembro de 2021 iriam a R$ 116,5 milhões ao término de agosto de 2022. Já os mesmos R$ 110 milhões atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial no Brasil, alcançariam R$ 119,6 milhões em 12 meses. Haveria, portanto, uma "perda" de 3,1 milhões no período.





Renda fixa





A saída encontrada por muitos investidores aos baixos índices da poupança é aplicar o dinheiro em títulos de CDB, LCI, LCA e no Tesouro Direto. Diversos bancos oferecem liquidez diária em papéis prefixados ou atrelados à Selic e ao IPCA. Nesses casos pode haver imposto regressivo sobre o rendimento: 22,5% até 180 dias, 20% entre 181 e 360 dias, 17,5% de 361 a 720 dias; e 15% acima de 720 dias.





Se os R$ 110 milhões da Mega-Sena fossem aplicados em um título de CDB com retorno de 15% ao ano, o sortudo teria um ganho bruto de R$ 16,5 milhões e pagaria R$ 2,88 milhões em imposto de renda (17,5%). Assim, a remuneração líquida seria de R$ 13,62 milhões em 365 dias, fazendo o montante atingir R$ 123,62 milhões.





Renda variável





Outra alternativa é colocar dinheiro em renda variável, como ações e fundos na Bolsa de Valores (B3). Nessa circunstância, a chance de obter retornos altos aumentaria, bem como o risco de ver o patrimônio diminuir drasticamente em decorrência de eventuais quedas.





Um exemplo positivo é a Cielo (CIEL3), empresa de serviços financeiros de transações de cartões de crédito e débito. Em janeiro de 2021, cada ação na B3 era cotada a R$ 2,19. Até 13 de setembro houve valorização de mais de 136,5%, elevando o papel a R$ 5,18.



Em contrapartida, as ações da Espaçolaser (ESPA3), companhia de estética com mais de 550 unidades no Brasil, despencaram quase 75% desde o começo do ano, de R$ 7,52 para R$ 1,91, e 89% a partir da estreia na B3, em fevereiro de 2021, quando a oferta pública inicial (IPO) era de R$ 17,90.





O Índice Ibovespa (IBOV), que faz a cotação de todas as ações negociadas na B3, iniciou 2022 com 103.921 pontos e fechou em 110.793 nessa terça-feira (13/9), uma alta de 6,61%. Em junho de 2021, a bolsa chegou a superar 130 mil pontos, ao passo que em março de 2020, no início da pandemia de COVID-19 no Brasil, ficou abaixo de 67 mil.





Os números citados servem apenas como informação, sem qualquer recomendação de investimento. Rentabilidades futuras dependerão de decisões políticas e econômicas no país e no mundo, bem como da competência dos gestores das empresas inscritas na Bolsa de Valores.





Dimensão da fortuna





Os R$ 110 milhões da Mega-Sena correspondem a 90.759 salários mínimos (R$ 1.212,00) e a 183.333 parcelas do Auxílio Brasil (R$ 600).





Se os donos da fortuna decidissem gastar R$ 10 mil por mês, sem rendimento no banco, o dinheiro ficaria para filhos, netos, bisnetos, trinetos e outros descendentes durante 916 anos.





Já o aporte com retorno líquido de 1% ao mês garantiria R$ 123,9 milhões em um ano, R$ 363 milhões em dez anos, R$ 1,198 bilhão em 20 anos e R$ 3,9 bilhões em 30 anos!





A quantia também é suficiente para adquirir, de uma só vez, 1.746 carros Fiat Mobi, considerado o zero km mais barato do Brasil (R$ 63 mil), 33 Ferraris Roma (R$ 3,3 milhões) ou 522 apartamentos de R$ 200 mil com documentação inclusa.





Por outro lado, R$ 50 milhões são apenas 0,0084% do patrimônio do empresário Elon Musk, acionista de companhias como a montadora de automóveis Tesla e a fabricante de sistemas aeroespaciais SpaceX.





Segundo a Forbes, o magnata nascido na África do Sul e naturalizado americano detém US$ 251 bilhões - mais de R$ 1,3 trilhão.





Como jogar na Mega-Sena?



Para concorrer aos R$ 50 milhões da Mega-Sena, o participante seleciona de seis a 15 dezenas de 01 a 60 e torce para que seis sejam sorteadas. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos. O jogo mais simples custa R$ 4,50. O mais caro ultrapassa R$ 22,5 mil.





Quem quiser concorrer ao prêmio pode adquirir bilhetes nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo), mediante login com CPF e senha de seis dígitos. Os combos de apostas variam de R$ 30 a R$ 945, e o pagamento é feito via cartão de crédito. Outra opção é se dirigir a uma casa lotérica.





Nº de dezenas - valor da aposta - probabilidade



6 números - R$ 4,50 - 1 em 50.063.860

7 números - R$ 31,50 - 1 em 7.151.980

8 números - R$ 126,00 - 1 em 1.787.995

9 números - R$ 378,00 - 1 em 595.998

10 números - R$ 945,00 - 1 em 238.399

11 números - R$ 2.079,00 - 1 em 108.363

12 números - R$ 4.158,00 - 1 em 54.182

13 números - R$ 7.722,00 - 1 em 29.175

14 números - R$ 13.513,50 - 1 em 16.671

15 números - R$ 22.522,50 - 1 em 10.003





Resgate do prêmio





Os prêmios da Mega-Sena podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores líquidos acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.





Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.





Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98).





Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.