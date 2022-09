Lotofácil da Independência: 10 apostas de MG acertam os 15 números

Nove apostas de MG acertaram as 15 dezenas da Lotofácil da Independência (foto: Caixa/Divulgação)

A Lotofácil da Independência, equivalente ao concurso 2610 da Lotofácil, teve 79 acertadores na faixa dos 15 números. Dez apostas foram feitas em Minas Gerais - Contagem, Itabira, Ituiutaba, Juiz de Fora, Montes Claros, Nova Serrana, Ouro Branco, Simão Pereira e duas de Uberlândia - e cada acertador vai levar pouco mais de R$ 2,2 milhões.

O prêmio, estimado em R$ 180 milhões, foi sorteado na noite deste sábado (10/9), no Espaço Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram: 01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 - 24

Confira como foi a premiação da Lotofácil da Independência:

14 acertos

12202 apostas ganhadoras, R$ 1.118,16





13 acertos

378406 apostas ganhadoras, R$ 25,00





12 acertos

4292807 apostas ganhadoras, R$ 10,00





11 acertos

22099555 apostas ganhadoras, R$ 5,00

O próximo concurso da Lotofácil será o de número 2611 e será realizado na segunda-feira (12/9). O prêmio para a faixa de 15 acertos é de R$ 1,5 milhão.

Resgate do prêmio

Prêmios pagos na Lotofácil da Independência

Os prêmios da Lotofácil podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores líquidos acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta.Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98).Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.2021 - R$ 159,1 milhõesConcurso 2320, 57 apostas, R$ 2.791.889,552020 - R$ 124,9 milhõesConcurso 2030, 50 apostas, R$ 2.499.998,202019 - R$ 99,5 milhõesConcurso 1861, 33 apostas, R$ 3.014.770,552018 - R$ 91,7 milhõesConcurso 1708, 33 apostas, R$ 2.778.857,602017 - R$ 88,5 milhõesConcurso 1557, 15 apostas, R$ 5.905.591,002016 - R$ 82,2 milhõesConcurso 1408, 10 apostas, R$ 8.227.506,942015 - R$ 89,6 milhõesConcurso 1255, 51 apostas, R$ 1.757.073,662014 - R$ 78,3 milhõesConcurso 1102, 43 apostas, R$ 1.821.021,772013 - R$ 73 milhõesConcurso 952, 66 apostas, R$ 1.107.491,152012 - R$ 43 milhõesConcurso 800, 14 apostas, R$ 3.072.441,79