Homem é preso no Rio por pintar feijão de verde para aplicar golpes

O golpe já havia sido aplicado em São Paulo e há menos de um ano, praticava no Rio de Janeiro (foto: ASCOM PCRJ/ Reprodução)

Um feirante foi preso nessa segunda-feira (12/9) por vender feijão fradinho pintado de verde, para imitar o feijão de corda, que tem o valor do quilo muito mais caro. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), o feijão fradinho custa R$ 6,50; já o verde, R$ 27,50 o quilo.

O suspeito, de 43 anos, é do Rio Grande do Sul e aplicava o golpe em uma feira livre de produtos nordestinos, no bairro Vilar dos Teles. Ainda de acordo com a polícia, o homem tinha ciência de que, após pintados, o produto ficava impróprio para o consumo.

A denúncia foi encaminhada para a Delegacia Especial de Crimes contra o Consumidor (Decon), que durante a investigação, encontrou um local na Rua Visconde da Gávea, na Gamboa, Zona Portuária do Rio, em que era feita a "produção" dos feijões falsos.

Ele já havia cometido o mesmo crime em São Paulo, e começou a aplicar o mesmo golpe no Rio há menos de um ano. Ele irá responder pelo crime contra as relações de consumo.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen