Luisa Marilac é internada às pressas e irmã pede oração: 'não está bem'

Luisa é ativista pelos direitos LGBTQIA+ e ficou conhecida pelo meme 'bons drink' (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A influenciadora e youtuber Luisa Marilac precisou ser internada às pressas na última quinta-feira (8/9). A notícia foi anunciada neste sábado (10/9) pela irmã de Luísa, Alice, em seu perfil oficial no Instagram.Em um vídeo publicado na plataforma, Alice pede por orações pela irmã que, segundo ela, "não está muito bem". Ela, porém, não explica o motivo da internação. "Já está aqui com o doutor dela, o doutor Thiago Marra, que tem prestado toda assistência a ela e tem sido maravilhoso", disse.Nos stories, Alice também compartilhou uma foto da irmã na cama de um hospital. "Está passando por um processo complicado", disse.Luisa é ativista pelos direitos LGBTQIA+ e também escritora de um livro sobre a causa. Ela ficou conhecida na internet por causa de um vídeo em que aparecia bebendo "uns bons drinks"e disse a famosa frase: "E teve boatos que eu estava na pior. Se isso é estar na pior... o que é dizer estar bem, né?".entrou em contato com ela para obter mais informações sobre o estado de saúde da influenciadora. Assim que a reportagem obtiver resposta, esse texto será atualizado.