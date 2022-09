Repórter do Multishow faz piada com morte da rainha Elizabeth e é criticado

Rainha Elizabeth II morreu na quinta-feira (08/09) (foto: Frank Augstein / POOL / AFP)

Repórter do Multishow durante a quinta noite de Rock in Rio, Didi Effe fez uma piada a respeito da morte da rainha Elizabeth que não caiu legal entre os telespectadores.

"O emo está vivíssimo, ao contrário da rainha Elizabeth", disparou ele antes de iniciar o papo com a comediante. Na internet, muita gente criticou a atitude."Nossa, erradíssimo", opinou uma seguidora. "Que piadinha sem graça. Lamentável", disse outro. No próprio Instagram do repórter, em sua última foto, também houve bronca. "Ridículo. Você não tem avó"?, perguntou uma internauta. "Cadê o respeito? Piada desnecessária", indicou outra.