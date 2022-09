Mortes de índios Guajajara podem estar ligadas a conflito com madeireiros

A Polícia Civil investiga se a morte dos dois indígenas foi devido à conflitos com garimpeiros. (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Dois indígenas da tribo Guajajara foram mortos no Maranhão, na Terra Indígena Arariboia, no último fim de semana (3/9). Janildo Oliveira Guajajara foi baleado nas costas e Jael Carlos Miranda Guajajara foi atropelado.



A Polícia Civil do Maranhão (PCMA) investiga se os dois casos tem relação com conflitos recentes entre os garimpeiros e as tribos da região, que disputam o território.



Segundo o site G1, Janildo estava voltando de uma festa com um sobrinho, menor de idade, que também foi baleado, mas ja recebeu alta e passa bem. Já o corpo de Jael foi encontrado por pessoas que passavam pelo local. À princípio, acreditava-se que ele teria sofrido uma acidente, mas a primeira análise da perícia apontou que o indígena foi atropelado intencionalmente.

Por hora, as duas mortes são tratados como homicídios dolosos, quando há intenção de matar. Como os assassinatos ocorreram em território indígena, o caso será encaminhado para a Polícia Federal.

Nas redes sociais, as mortes causaram revolta:

Indígena pataxó morto na Bahia, indígenas guajajara mortos no Maranhão. O genocídio não tem fim. Manifestações do presidente? Do governo federal? Da Funai? %u2014 Jose Vargas Junior (@jvargasjunior) September 5, 2022

Hoje é o dia da Amazônia. Hoje fazem exatos 3 meses que mataram Bruno e Dom por defenderem territórios indígenas. Só nesses três meses um povo indígena foi extinto, na terra Tanaru e assassinaram dois Guajajara e dois Pataxó q defendiam seus territórios. %u2014 carol santana (@carolsuntana) September 5, 2022

A tribo dos Guajajaras é conhecida por ser grande atuante no combate e vigilância de trilhas abertas por garimpeiros e madeireiros ilegais. A etnia é considerada, portanto, como os "Guardiões da Floresta".

