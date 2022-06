Confronto entre policiais e indígenas deixa feridos em Amambai (MS)

O povo indígena Guarani Kaiowá entrou em confronto com a Polícia Militar (foto: Reprodução/Cimi)

Na tarde de quinta-feira (23/06), o povo indígena Guarani Kaiowá retomou o território de Guapoy, localizado no Amambai, em Mato Grosso do Sul. A ação gerou um confronto com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira (24/06), em uma propriedade rural do município. Ao menos seis indígenas e três policiais ficaram feridos.

De acordo com o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), os policiais dispararam tiros de bala de borracha. A comunidade local chegou a relatar que dois indígenas foram mortos, mas o Cimi ressalta que ainda não há confirmação desses casos. O conselho alerta ainda que o confronto não é um caso isolado, pois há histórico de violência na região.

O território de Guapoy é bastante simbólico para os indígenas Guarani Kaiowá. "Para os Guarani Kaiowá, Guapoy é parte de um território tradicional que lhes foi roubado quando houve a subtração de alguns hectares da reserva de Amambai", informa o Cimi.

A reserva indígena de Amambai é a segunda maior do estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com dados de 2014, do Instituto Socioambiental, mais de 8 mil povos originários habitam no local.

O Correio tentou entrar em contato com a Polícia Militar do estado de Mato Grosso do Sul, mas até o momento de publicação desta matéria, não houve resposta. O espaço segue aberto.

