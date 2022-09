Mega-Sena 2516: confira o rendimento dos R$ 50 milhões

Caixa sorteia R$ 50 milhões neste sábado (3/9) (foto: Diogo Finelli/EM D.A Press)



Estado de Minas atualizará todos os resultados. O concurso 2516 da Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 50 milhões para o apostador que acertar sozinho seis números de 01 a 60. A Caixa Econômica Federal sorteia a fortuna na noite deste sábado (3/9), a partir das 19h45, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Oatualizará todos os resultados.





O prêmio principal da Mega-Sena saiu pela última vez no dia 13 de agosto, quando foi realizado o concurso 2510, de R$ 27 milhões. Na ocasião, quatro apostas cravaram seis dezenas e faturaram, cada uma, R$ 6,6 milhões . Depois disso ocorreram cinco sorteios, com valores de R$ 3 milhões a R$ 42 milhões.





Caso um sortudo leve a bolada, qual será o rendimento? Na poupança, os R$ 50 milhões garantiriam R$ 340 mil de retorno no primeiro mês, considerando a taxa de 0,68% informada pelo Banco Central do Brasil em 28 de agosto. Mantido o percentual em um ano, o valor subiria para R$ 54,2 milhões.









“De acordo com a legislação atual, a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas: a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial - TR, e a remuneração adicional, correspondente a 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%”.



Poupança abaixo da inflação





Apesar de não cobrar imposto, a poupança oferece correção abaixo da inflação e faz com que o dinheiro perca atualmente o poder de compra. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA acumulado de 12 meses fechou em 10,07% em julho, enquanto a modalidade de investimento contabilizou 5,49%.





Em uma comparação prática, R$ 50 milhões na poupança no início de agosto de 2021 foram a R$ 52,7 milhões ao término de julho de 2022. Em contrapartida, os mesmos R$ 50 milhões atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial no Brasil, alcançaram R$ 55 milhões em 12 meses. Haveria, portanto, uma “perda” de 2,7 milhões no período.





Renda fixa





A saída encontrada por muitos investidores aos baixos índices da poupança é aplicar o dinheiro em títulos de CDB, LCI, LCA e no Tesouro Direto. Diversos bancos oferecem liquidez diária em papéis prefixados ou atrelados à Selic e ao IPCA. Nesses casos pode haver cobrança de imposto regressivo sobre o rendimento: 22,5% até 180 dias, 20% entre 181 e 360 dias, 17,5% de 361 a 720 dias; e 15% acima de 720 dias.





Se os R$ 50 milhões da Mega-Sena fossem aplicados em um título de CDB com retorno de 15% ao ano, o sortudo teria um ganho bruto de R$ 7,5 milhões e pagaria cerca de R$ 1,5 milhão em imposto de renda (20%). Assim, a remuneração líquida mensal seria de R$ 500 mil, e a anual de R$ 6 milhões.





Renda variável





Outra alternativa é colocar dinheiro em renda variável, como ações e fundos na Bolsa de Valores (B3). Nessa circunstância, a chance de obter retornos altos aumentaria, bem como o risco de ver o patrimônio diminuir drasticamente em decorrência de eventuais quedas.





Um exemplo é a fabricante de aeronaves Embraer (EMBR3). Em janeiro de 2021, cada ação na B3 era cotada a menos de R$ 9. Ao término do ano, houve valorização de mais de 160%, fazendo o papel ultrapassar os R$ 24. Em 2022, a Embraer caiu novamente (45%) e oscila entre R$ 13 e R$ 14.



O Índice Ibovespa (IBOV), indicador das cotações das ações negociadas na B3, iniciou 2022 com 103,9 mil pontos e se encontra atualmente em 112,1 mil, uma alta de 7,8%. Em junho de 2021, a bolsa chegou a superar 130 mil pontos, ao passo que em março de 2020, no início da pandemia de COVID-19 no Brasil, ficou abaixo de 67 mil pontos.



Vale ressaltar que os números citados na matéria servem apenas como informação, sem qualquer recomendação de investimento ao leitor. Qualquer rentabilidade futura dependerá de decisões políticas e econômicas no país e no mundo.





Dimensão da fortuna





Os R$ 50 milhões da Mega-Sena correspondem a 41.254 salários mínimos (R$ 1.212,00) e a 83.333 parcelas do Auxílio Brasil (R$ 600).





Se os donos da fortuna decidissem gastar R$ 10 mil por mês, sem rendimento no banco, o dinheiro ficaria para filhos, netos, bisnetos e outros descendentes durante 416 anos.





Já o aporte com retorno de 1% ao mês garantiria R$ 165 milhões em dez anos, R$ 544 milhões em 20 anos e R$ 1,7 bilhão em 30 anos!





A quantia também é suficiente para adquirir, de uma só vez, 793 carros Fiat Mobi, considerado o zero km mais barato do Brasil (R$ 63 mil), ou 100 apartamentos de R$ 500 mil em Belo Horizonte.





Por outro lado, R$ 50 milhões são apenas 0,039% da fortuna do empresário Elon Musk, acionista de companhias como a montadora de automóveis Tesla e a fabricante de sistemas aeroespaciais SpaceX.





Segundo a Forbes, o magnata nascido na África do Sul e naturalizado americano detém US$ 251 bilhões - mais de R$ 1,3 trilhão.





Como jogar na Mega-Sena?









Quem quiser concorrer ao prêmio tem até as 19h de sábado para realizar os jogos nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo), mediante login com CPF e senha de seis dígitos, pagamento via cartão de crédito e combos de apostas de R$ 30 a R$ 945. Nas casas lotéricas o expediente será encerrado no início da tarde. Para concorrer aos R$ 50 milhões da Mega-Sena, o participante seleciona de seis a 15 dezenas de 01 a 60 e torce para que seis sejam sorteados. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos. A aposta mais simples custa R$ 4,50. Já a mais cara ultrapassa R$ 22,5 mil.





Nº de dezenas - valor da aposta - probabilidade





6 números - R$ 4,50 - 1 em 50.063.860

7 números - R$ 31,50 - 1 em 7.151.980

8 números - R$ 126,00 - 1 em 1.787.995

9 números - R$ 378,00 - 1 em 595.998

10 números - R$ 945,00 - 1 em 238.399

11 números - R$ 2.079,00 - 1 em 108.363

12 números - R$ 4.158,00 - 1 em 54.182

13 números - R$ 7.722,00 - 1 em 29.175

14 números - R$ 13.513,50 - 1 em 16.671

15 números - R$ 22.522,50 - 1 em 10.003





Resgate do prêmio





Os prêmios da Mega-Sena podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores líquidos acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta.





Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.





Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98).





Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.