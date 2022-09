Partituras originais dos hinos do Brasil vão de Minas para Brasília

Pela primeira vez, as partituras originais - como as dos hinos Nacional, da Independência, e da Bandeira - saíram do acervo da Universidade Federal do Rio de Janeiro para serem expostas e restauradas. (foto: Déborah Soares/Secult/Divulgação)

As partituras originais dos hinos do Brasil, que ficaram em exposição por quatro meses no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, foram enviadas nesta quinta-feira (1/9) pela manhã a Brasília para as comemorações do Bicentenário da Independência. Os conjuntos serão expostos no Palácio do Planalto.Pela primeira vez, as 12 partituras originais – como as dos hinos Nacional, da Independência e da Bandeira – saíram do acervo da Universidade Federal do Rio de Janeiro para serem expostas e restauradas.