Brasília: divulgar nome de hóspedes era comum nos anos 1970; veja lista

Visitas ilustres à capital federal eram notícia nas páginas do Correio Braziliense nos anos 1970 (foto: AFP PHOTO/PEDRO LADEIRA) Destino político e cultural, Brasília recebeu, ao longo dos 63 anos, milhares de visitantes entusiasmados pelos fatos históricos e memoráveis que ocorreram na nova capital. O que eles não sabiam é que, ao chegar na capital entre 1973 e 1975, teriam a presença anunciada em um diário feito por hotéis da cidade nas páginas do Correio Braziliense.









Famosos como os cantores Roberto Carlos e Caetano Veloso, o apresentador Silvio Santos, os jogadores de futebol Carlos Alberto, Zé Maria e Rivelino, e também Mané Garrincha, vieram a Brasília e tiveram a hospedagem divulgada pelo Correio.





Como forma de celebrar o aniversário de Brasília e do Correio Braziliense, ambos nesta sexta-feira (21/4), a reportagem separou os nomes mais relevantes à época, mencionados nas páginas do jornal entre 1973 e 1975. Confira:





1973

Outubro de 1973

Na primeira edição da lista de hóspedes em hotéis da capital federal, publicada na edição de 7 de outubro de 1973, o Correio destacou para os leitores do jornal que o rei Roberto Carlos estava hospedado no Hotel Nacional. Quem também esteve no Hotel na data era a atriz de teatro Dulcina de Moraes, o escritor Gilberto Freyre, mas no dia 12, o cineasta Luiz Carlos Barreto, no dia 24, e o cantor Charles Aznavour, no dia 27.





No primeiro mês de edição da lista de hóspedes, estiveram na capital o escritor Josué Montello, no Brasília Palace Hotel, no dia 17, e o cantor Valdick Soriano, no dia 26, no Torre Palace Hotel.





Brasília recebe esportistas





O mês de outubro também foi marcado pela visita de grandes nomes do futebol brasileiro e uma tenista recordista em diversos hotéis da cidade. No dia 10 daquele mês, o jogador Manfrini que, à época, defendia o Fluminense, e o goleiro Renato que, à época, defendia o Flamengo, estiveram hospedados no Brasília Palace Hotel.





A capital federal também contou com a presença de três grandes nomes do tricampeonato brasileiro na Copa do Mundo em outubro. No dia 24, Carlos Alberto, que foi capitão do esquadrão, Zé Maria e Rivelino ficaram hospedados no Torre Palace Hotel.





Brasília recebeu em 31 de outubro Maria Esther Bueno, tenista recordista do Guiness Book ao vencer, em 1964, a final do US Open contra a americana Carole Caldwell Graebner em apenas 19 minutos. Ela ficou hospedada no Hotel Nacional na data.





Novembro de 1973

Em novembro, novamente os hotéis da capital receberam grandes nomes da música, televisão e dos esportes brasileiros, além de receber a presença de um príncipe japonês.





Música e televisão

No dia 6 daquele mês, o grupo Os Diagonais e os cantores Jair Rodrigues e José Cipriano estavam hospedados no Torre Palace Hotel. No dia seguinte, Brasília Palace Hotel, o cantor e compositor Caetano Veloso também se hospedou na capital.





Também em 6 de novembro, o Torre Palace Hotel hospedou vários atores da TV-Tupi: Paulo Celestino, Manfried Sant'Anna (também conhecido como Dedé Santana), Lúcio Mauro, Neide Monteiro, Roberto Guilherme, Renato Aragão, José Santa Cruz, o ator Aloísio Ferreira Gomes (conhecido como Canarinho) e Ulisver João Baptista Linhares (conhecido como Tutuca).





Futebol em alta





Assim como no mês anterior, grandes nomes do futebol brasileiro vieram para a capital: Cléber (que à época defendia o Fluminense) e Marinho (que à época defendia o Santos) no dia 7, se hospedando no Brasília Palace Hotel e o jogador Zanata (meio-campo do Vasco à época), que veio no dia 21 e ficou hospedado no Torre Palace Hotel. Quem também esteve no Torre Palace foi Garrincha, em 28 de novembro, que posteriormente teria o nome em um dos estádios da capital.





Realeza do Japão em Brasília





No dia 28 de novembro, o príncipe Yoshito da Casa Imperial do Japão, que à época era sobrinho do Imperador Hirohito (comumente conhecido por seu nome póstumo, 'Showa'), veio a Brasília. O príncipe estava hospedado no Hotel Nacional e não se tem informações sobre o motivo da viagem dele.





Dezembro de 1973

O mês de dezembro de 1973 foi marcado pelo retorno de um cantor, um futebolista e um escritor novamente citados nas listas de hóspedes da capital.





Futebol

Garrincha voltou a Brasília no dia 11, se hospedando novamente no Torre Palace Hotel. Outros destaques do futebol nacional como Chiquinho (à época no Flamengo), Ferreti (do Botafogo) e Nelson (do São Paulo), se hospedaram no dia 5 também no Torre Palace. Além desses, o jogador Lula (do Fluminense) e Miguel (do Vasco) se hospedaram no mesmo hotel mas no dia 12.





Literatura e Televisão





Na área da literatura, Gilberto Freyre, na publicação do dia 1º de dezembro listado como sociólogo e não como escritor, também retornou a Brasília e se hospedou novamente no Hotel Nacional.





Já no dia 11 de dezembro, o Correio registrou a estadia de Flávio Migliaccio e Paulo José, da TV Globo, no Hotel Nacional. No mesmo hotel mas no dia 13, a atriz Bibi Ferreira também veio para Brasília.

Música





Na música, o cantor Jair Rodrigues retornou a Brasília no dia 22 de dezembro e se hospedou novamente no Torre Palace Hotel. Os músicos Júlio Camargo Carone e Mailto Teixeira de Godoy, do Zimbo Trio, também se hospedaram no Torre Palace, mas no dia 7. A cantora Elizeth Cardoso também veio para Brasília no dia 9 daquele mês e se hospedou no Hotel das Nações.





1974

Visitantes para eleição indireta e posse de Geisel como presidente

Entre 14 e 17 de janeiro daquele ano, os hotéis de Brasília receberam diversos governadores e parlamentares para as eleições presidenciais, que ocorreram de forma indireta, por meio de votação do Congresso Nacional. Disputavam a cadeira da presidência da República Ernesto Geisel (Arena) e Ulysses Guimarães (MDB) e Geisel foi o preferido de 400 parlamentares.





Em 16 de janeiro, a página 15 da edição impressa revelou as figuras políticas que vieram a Brasília para viver o momento. O primeiro hóspede anunciado foi o próprio Geisel, que esteve no Hotel Nacional durante o pleito eleitoral indireto. Outros 36 políticos estavam no local. No Torre Palace Hotel, estavam hospedadas figuras importantes do cenário nacional e internacional, como os oficiais da ONU Clinton A. Thykeson e Denniz C. Payne. O hotel também abrigou o capitão do Exército Brasileiro Mário Lanzara e o atleta do Vasco Moisés M. de Andrade.





Dois meses depois, em 15 de março de 1974, Geisel tomou posse como presidente — o quarto empossado durante a Ditadura Militar do Brasil. Um dia antes, já faziam check-ins nos hotéis interessados em acompanhar o rito, entre eles Roberto Marinho, jornalista, empresário e proprietário do Grupo Globo entre 1925 e 2003 — ele esteve no Hotel Nacional.





Também se destacou na lista de hóspedes do Hotel Nacional o general Golbery do Couto e Silva, que foi o primeiro chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI), chamado por ele como Ministério do Silêncio, em 1964.





Sílvio Santos em busca de concessão televisiva

O comunicador e empresário Silvio Santos aparece em, ao menos, quatro listas de hóspedes publicadas em 1974: ele esteve na cidade em 26 de janeiro, 30 de março, 11 de maio e 4 de agosto, sempre no Hotel Nacional. As visitas recorrentes e em curtos intervalos tinham um objetivo claro: Silvio queria convencer o então ministro das Comunicações, Euclides Quandt de Oliveira, e o presidente Ernesto Geisel de conceder uma concessão televisiva para o empresário.





A informação foi relevada pelo jornalista Arlindo Silva, chefe da assessoria de imprensa de Silvio Santos em entrevistas posteriores sobre a história do canal. Em outubro de 1975, Geisel permitiu a concessão a Silvio, que inaugurou a TVS em 14 de maio de 1976 — o canal viraria o SBT anos depois.





Além dos encontros com o presidente, as visitas registradas pelo Correio trazem à memória outro fato importante da vida de Sílvio: o primeiro casamento, que foi escondido por ele durante 15 anos.





Duas das visitas, em janeiro e em maio, Cidinha Santos, como era chamada pelo empresário, esteve presente. Silvio contou, na televisão em 1988, que afirmava ser solteiro para se promover como “galã” e conseguir mais admiração do público feminino — o caso foi retratado na série da Star+ O Rei da TV, que conta a história do empresário. Cidinha faleceu dois anos após visitar Brasília pela última vez.





ACM em Brasília

Em 3 de abril de 1974, o Hotel Nacional recebeu Antônio Carlos Magalhães, político baiano conhecido como ACM. Na época, ele estava perto do fim do mandato como o 43º governador da Bahia. Após o término do mandato, Geisel, presidente da época, nomeou ACM como presidente da Eletrobrás.





Primeiro editor da Playboy Brasil e cantor sertanejo

Entre 14 e 15 de maio, o Hotel Nacional hospedou dois nomes que viriam a ser de maior destaque nos anos seguintes: Roberto Civita e Sérgio Reis. O primeiro, empresário filho do fundador do grupo Abril Victor Civita, era responsável por trazer ao país as versões brasileiras das revistas Fortune, que virou Exame no Brasil e a Time, denominada como Veja.





A visita a Brasília pode ter sido parte das negociações de Civita com o então ministro da Justiça Armando Falcão, do governo Geisel, para a liberação da publicação de uma versão brasileira da Playboy — a negociação é citada no livro Playboy vs Censura, de Manuel Risério. Falcão proibiu uma publicação com o mesmo nome da revista estadunidense e Civita conseguiu, um ano após a visita a Brasília, lançar a publicação com o nome Revista do Homem, em agosto de 1975.





Sérgio Reis também estava na cidade em 15 de maio, no Hotel Nacional. No mesmo ano, o cantor lançou o CD João de Barro.





Clarice Lispector, Antônio Olinto e Décio Pignatari: a poesia e a escrita em Brasília

A escritora Clarice Lispector, considerada um dos maiores nomes da literatura brasileira no século 20, esteve em Brasília em 31 de maio de 1974, apenas três anos antes de falecer. Ela ficou hospedada no Hotel Nacional para participar de uma conferência sobre a vanguarda na literatura do Brasil, na sala de Exposições da Avenida W3.





Em 15 de agosto do mesmo ano, foi a vez de Décio Pignatari chegar a Brasília, onde se hospedou no Hotel Nacional. O escritor é um dos idealizadores e mais importantes poetas do movimento concretista. Além disso, se tornou professor e teórico da comunicação.





Menos de um mês depois, em 1º de setembro, foi a vez do escritor Antônio Olinto se hospedar no Hotel Nacional para visitar Brasília. Professor de diversos idiomas e história da civilização, Olinto escreveu obras de poesia, romance, literatura infantil e até análise política. Em 1997, foi eleito para ocupar a cadeira 8 da Academia Brasileira de Letras (ABL).





Da TV e do cinema para Brasília

A estrela da Broadway e atriz hollywoodiana Mary Martin escolheu o Torre Palace para se hospedar enquanto conhecia a capital federal, em 29 de janeiro de 1974. Um ano antes, ela entrou no Hall da Fama do teatro americano pelas atuações em Peter Pan, Hello, Dolly e outras.





Personalidades famosas da televisão brasileira também estiveram hospedadas em Brasília — dessa vez, no Hotel Nacional, em 1974. Em 14 e 16 de abril, a ex-vedete e atriz de cinema Íris Bruzzi esteve em Brasília. A estrela de mais de 22 filmes havia acabado de integrar a TV Globo e estrelar em Pigmaleão 70, Minha doce namorada e Divinas maravilhosas. Anos depois, ela ainda esteve em Corpo a Corpo, Vale Tudo, Pecado Capital e O beijo do vampiro.

Os atores Carlos Zara e John Herbert estiveram juntos no Hotel Nacional em 1º de junho de 1974. Na época, Carlos dirigia e atuava em A Barba Azul, da extinta TV Tupi, enquanto Herbert integrava o elenco de O Machão, também da Tupi.





Para fechar o ano, Brasília e o Hotel Nacional receberam Jô Soares, em 4 de outubro. Na época, Jô fazia parte do humorístico Satyricon, da TV Globo.





1975, o último ano das listas

No último ano em que os hóspedes da cidade eram identificados nas páginas do Correio, o movimento de famosos e personalidades importantes do país diminuiu. Contudo, alguns destaques foram o retorno da cantora Elizeth Cardoso, em 6 de junho, no Hotel Nacional e a estadia do ator Tarcísio Meira também no Hotel Nacional, mas em 5 de agosto.





A última edição da lista foi publicada no dia 17 de outubro de 1975. No último ano de publicação, as listas já eram menores e consistiam apenas nos hóspedes do Hotel Nacional.