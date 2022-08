Após aprovação do piso da enfermagem, Brasil pode perder 20 mil leitos

A folha de pagamento é a maior despesa dos hospitais, representando cerca de 60% dos custos. (foto: Freepik/Reprodução)

Uma pesquisa realizada realizado por cinco entidades do setor hospitalar indica que após aprovação do piso da enfermagem, 20 mil leitos podem ser fechados e 83 mil colaboradores podem ser desligados em todo o pais.

51% terão de reduzir o número de leitos;

77% terão de reduzir o corpo de enfermagem;

65% terão de reduzir o quadro de colaboradores em outras áreas;

59% terão de cancelar investimentos.

A pesquisa apurou o que pode acontecer com o segmento caso não seja apresentada uma solução ao problema do piso salarial para a enfermagem, lei aprovada sem a identificação da fonte de custeio.A Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB), Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), Federação Brasileira de Hospitais (FBH), Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) e Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) ouviram para o levantamento 2.511 instituições de saúde de todas as regiões do Brasil.Foi perguntado aos estabelecimentos quais medidas deverão ser tomadas para viabilizar a continuidade da operação e os dados mostram que:

Alguns locais ressaltaram ainda que podem ter que utilizar mais de uma dessas medidas para conter os custos. Segundo a pesquisa, a folha de pagamento, que já representava a maior despesa dos hospitais, será onerada, em média, em 60% – sendo que, em hospitais de pequeno porte, este ônus será de 64%.