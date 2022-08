Punido o juiz de São Paulo que disse "estar nem aí" para Lei Maria da Penha

Juiz será removido para outra comarca; comentários nas redes sociais consideram a pena "branda" (foto: Reprodução)

Um juiz da Vara da Família do Tribunal de Justiça de São Paulo foi punido por menosprezar a Lei Maria da Penha, dizendo que “não estava nem aí” para a legislação. Rodrigo de Azevedo Costa sofreu pena de remoção compulsória na quarta-feira (17/8), conforme determinação do Órgão Especial do TJ-SP.