Mega-Sena 2510 e outras loterias: confira os números sorteados (13/8)

Mega-sena acumulada (foto: TV Brasil/Divulgação)

A Caixa sorteou, neste sábado (13/8), o concurso 2510 da Mega-Sena, que pagou R$ 27 milhões.



Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo (SP), foram: 08 - 13 - 25 - 32 - 44 - 57.



Seis apostas - três do Paraná, duas do Rio de Janeiro e uma de São Paulo acertaram as 6 dezenas e levaram, cada uma, R$ 6.670.155,67.



Outros 242 jogos acertaram 5 números - 25 foram feitos em Minas. Cada um será premiado com R$ 14.818,18.



A quadra registrou 10.296 apostas ganhadoras. Cada uma levará R$ 497,55.





Loterias deste sábado (13/8)

Mega-Sena 2509 - R$ 27 milhões

Confira as dezenas: 08 - 13 - 25 - 32 - 44 - 57



Premiação



6 acertos - 4 apostas ganhadoras, R$ 6.670.155,67 5 acertos - 242 apostas ganhadoras, R$ 14.818,18 4 acertos - 10.296 apostas ganhadoras, R$ 497,55



Sorteio do próximo concurso (2.511): 17/8

Prêmio estimado: R$ 3 milhões

Quina 5923 - R$ 2,36 milhões

Confira as dezenas: 36-16-01-58-54



Premiação



5 acertos: em apuração

4 acertos: em apuração

3 acertos: em apuração

2 acertos: em apuração

dupla sena - R$ 2,7 milhões 1º sorteio: 41 - 03 - 38 - 11 - 10 - 09 (R$ 2,7 milhões)

Timemania 1821 - R$ 3,2 milhões 08 - 33 - 29 - 63 - 68 - 06 - 49 Time do Coração: Ituano-SP

Lotofácil 2598 - R$ 3,2 milhões 2º sorteio: 12 - 50 - 18 - 02 - 08 - 39 (R$ 70 mil) 01-03-06-09-10-11-12-13-14-17-18-19-20-23-25