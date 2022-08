Quina 5918: um apostador leva o prêmio de mais de R$ 14 milhões

Um apostador de Goiânia acertou as cinco dezenas da Quina 5918 (foto: Caixa/Reprodução)

Um apostador de Goiânia (GO) acertou as cinco dezenas da Quina 5918 e faturou R$ 14.021.234,89 de prêmio. O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (8/8) no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e pode ser visto no vídeo abaixo.