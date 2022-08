Dom e Bruno: PF prende suspeitos de ocultar os corpos

Bruno foi assassinado com três tiros, e Dom Phillips com um (foto: Redes Sociais/Reprodução) A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã deste sábado (6/8), três suspeitos de participação na ocultação dos corpos do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira em uma operação contra pesca ilegal na região do Vale do Javari, no Amazonas.



Foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva: dois contra Amarildo Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, e Ruben Dario da Silva Villar, o Colômbia – ambos já estavam detidos.



Além desses, foram cumpridos outros dez mandados de busca e apreensão.



De acordo com a PF, os três presos que teriam ocultado os corpos de Bruno e Dom são parentes de Amarildo.





As investigações também encontraram indícios que Ruben Dario da Silva Villar, homem conhecido como Colômbia, seria líder e financiador de uma associação criminosa armada dedicada à prática da pesca ilegal na região do Vale do Javari.



De acordo com a PF, o grupo é responsável por comercializar grande quantidade de pescado e exportar para países vizinhos. Relembre o caso De acordo com a PF, o grupo é responsável por comercializar grande quantidade de pescado e exportar para países vizinhos.

Dom Phillips e Bruno Pereira percorriam a floresta com o objetivo de consolidar trabalhos conjuntos entre ribeirinhos e indígenas, na vigilância do território afetado pelas intensas invasões de garimpeiros e do desmatamento ilegal. O trabalho buscava ainda expor, sob o ponto de vista dos povos originários, as mazelas vividas pelas comunidades da região.

O desaparecimento do indigenista e do jornalista tomou as redes sociais no dia 6 de junho. A tag: “Onde estão Bruno e Dom?” chegou a ser uma das mais comentadas.





A dupla desapareceu no trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte, pontos de ida e de retorno respectivamente, no estado do Amazonas. Dom Phillip e Bruno chegaram ao Lago do Jaburu na sexta-feira (3/6), no início da noite. No domingo (5/6), viajaram à comunidade São Rafael, visita previamente agendada, para que o indigenista fizesse uma reunião com o líder comunitário.

Em seguida, partiram rumo ao município de Atalaia do Norte às 6h, onde desapareceram.





Cerca de 11 dias depois, já com a Polícia Federal (PF) no caso, Amarildo da Costa Oliveira, mais comumente conhecido por "Pelado", indicou para as equipes de busca o local onde estariam os corpos dos desaparecidos.









Bruno foi assassinado com três tiros, e Dom Phillips com um.





Depois de matarem o jornalista e o indigenista, os criminosos se separaram. Jefferson, um dos assassinos confessos, usou sacos de areia para tentar afundar o barco. E “Pelado” pediu ajuda a amigos e parentes que moram em uma comunidade que fica perto do local do crime.





No dia do crime, os assassinos também queimaram os corpos de Dom e Bruno. No dia 6 de junho, um dia depois das execuções, Jefferson e Amarildo voltaram ao local do crime e queimaram os corpos pela segunda vez, antes de ocultarem os cadáveres.