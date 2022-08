Usuários do C6 Bank relatam instabilidade no aplicativo

Clientes do banco digital compartilham constrangimentos pela falta do serviço (foto: C6 Bank / reprodução)

O C6 Bank está entre os assuntos mais comentados na manhã desta quinta-feira (4/8). Os clientes do banco digital relatam ter dificuldades para acessar a plataforma e compartilham constrangimentos com a falta do serviço.

Segundo os usuários, há dificuldades de fazer transferências via pix e pagamentos do crédito e no débito. “7h da manhã e eu já fiquei com fama de caloteira duas vezes”, relatou uma usuária do Twitter que disse ter usado dois serviços e não ter conseguido pagar usando o cartão do banco.

Outro cliente do banco compartilhou uma mensagem que foi exibida ao tentar acessar o aplicativo. O texto diz que o C6 Bank estava fora do ar por estar passando por atualizações. Veja mais reações:

C6 bank mais uma vez fora do ar#c6 %u2014 Leo Sena (@LeoSeninha) August 4, 2022

C6 bank conseguiu me fazer coringar 8 da manhã pô,da não Tmnc %u2014 JP el tranquilo (@Joaovenancioo_) August 4, 2022

Eu sempre deixo meu cartão da C6 Bank bloqueado depois das mais de cinco vezes que ele foi clonado. Acontece que eu preciso desbloquear ele sempre no app pra poder usar. Mas o app simplesmente entrou em manutenção! Show hein @C6Bank %uD83D%uDC4D da próxima vez avisa antes pic.twitter.com/Yx8vf6IrtM %u2014 Igor Rogh %uD83D%uDC45 (@igorogh) August 4, 2022

7h da manhã e já fiquei c fama de caloteira em 2 lugares



Pq o C6 Bank não funcionou e eu apesar de já ter usado os serviços, não pude pagar pq #C6Bank está fora do ar



Achei q era internet, mas não era... %u2014 %uD835%uDCD1%uD835%uDCF2%uD835%uDCEA %uD835%uDCDF%uD835%uDCF2%uD835%uDCF6%uD835%uDCEE%uD835%uDCF7%uD835%uDCFD%uD835%uDCEA (@biapimenta2009) August 4, 2022

@C6Bank essa hora da manhã, o trabalhador precisando usar o aplicativo e vocês fora do ar? Não dá pra fazer manutenção de madrugada??? Banco péssimo, evitem abrir conta aqui viu. %u2014 Y %uD83E%uDD4B (@YURAOFFC) August 4, 2022

O Estado de Minas questionou o C6 Bank sobre a instabilidade e se há uma previsão para a restauração do serviço. Segundo o banco, o aplicativo está funcionando normalmente.