Lotofácil da Independência sorteará R$ 160 milhões: saiba como apostar

Lotofácil da Independência: apostas começam nesta segunda-feira (1/8) (foto: Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal abriu as apostas para a Lotofácil da Independência 2022, nesta segunda-feira (1/8). O valor do prêmio, que não acumula, é de R$ 160 milhões, com a aposta mínima de R$2,50. O sorteio dos números vencedores será realizado em 10 de setembro.

Os jogos podem ser feitos nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo) ou em qualquer casa lotérica credenciada. O jogador deve preencher de 15 a 20 números de 01 a 25 e torcer para que 15 sejam sorteados.





Caso não haja apostas vencedoras de 15 números, aqueles que acertarem 14 dividem o prêmio, e assim por diante.

Os concursos normais das Loterias Caixa, com prêmios a partir de R$ 1,5 milhão, são realizados até 26 de agosto. Dali até 10 de setembro só será possível apostar na Lotofácil da Independência.

Probabilidades

Na Lotofácil, a chance de uma combinação básica de R$ 2,50 acertar 15 dezenas é de 1 em 3.268.760. Com 20 números, a probabilidade aumenta para 1 em 211, porém o bilhete passa a custar R$ 38 mil.

Nº de dezenas - valor da aposta - probabilidade

15 números - R$ 2,50 - 1 em 3.268.760

16 números - R$ 40,00 - 1 em 204.298

17 números - R$ 340,00 - 1 em 24.035

18 números - R$ 2.040,00 1 em 4.006

19 números - R$ 9.690,00 - 1 em 843

20 números - R$ 38.760,00 - 1 em 211

Bolão Caixa

O Bolão Caixa é a possibilidade de realizar apostas em grupo. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00 e máximo de R$ 38.760,00. Já as cotas são negociadas por R$ 3,00 a R$ 387,60, dependendo da quantidade de dezenas selecionadas.

Sorteios anteriores

Na Lotofácil da Independência de 2021, 57 apostas dividiram o prêmio de R$ 159,1 milhões e cada vencedor recebeu R$ 2.791.889,55. Em 2020, 50 ganhadores fatiaram quase R$ 125 milhões e receberam a cota de R$ 2.499.998,20.2021 - R$ 159,1 milhõesConcurso 2320, 57 apostas, R$ 2.791.889,552020 - R$ 124,9 milhõesConcurso 2030, 50 apostas, R$ 2.499.998,202019 - R$ 99,5 milhõesConcurso 1861, 33 apostas, R$ 3.014.770,552018 - R$ 91,7 milhõesConcurso 1708, 33 apostas, R$ 2.778.857,60

2017 - R$ 88,5 milhões

Concurso 1557, 15 apostas, R$ 5.905.591,00

2016 - R$ 82,2 milhões

Concurso 1408, 10 apostas, R$ 8.227.506,94

2015 - R$ 89,6 milhões

Concurso 1255, 51 apostas, R$ 1.757.073,66

2014 - R$ 78,3 milhões

Concurso 1102, 43 apostas, R$ 1.821.021,77

2013 - R$ 73 milhões

Concurso 952, 66 apostas, R$ 1.107.491,15

2012 - R$ 43 milhões

Concurso 800, 14 apostas, R$ 3.072.441,79

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.903,98 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor máximo de R$ 1.903,98.

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata