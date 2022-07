Banner de Nossa Senhora Aparecida sai ileso de incêndio em carreta

Uma carreta que transportava fardos de algodão foi destruída após a carga pegar fogo, na manhã dessa quinta-feira (28/7), na Rodovia Federal 267, próximo a Bataguassu, no Mato Grosso do Sul. Toda a parte onde estavam os fardos foi consumida pelo fogo, mas um banner com a imagem de Nossa Senhora Aparecida ficou intacto.

A imagem estava acoplada em um painel que separava o início da carroceria e a cabine do veículo — essa parte, que recebia uma espécie de “proteção” do painel com a imagem da santa, também não foi atingida pelas chamas. O homem que dirigia o transporte não se feriu. As informações são do portal "g1".