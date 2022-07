Defesa de mulher agredida por PM pede medidas protetivas por segurança

Major da Polícia Militar, Bruno Chagas agrediu faxineira por ela se atrasar para o trabalho (foto: Reprodução/Twitter)

A defesa da faxineira Patrícia Peixoto afirmou ter solicitado medidas protetivas contra Bruno Chagas, major da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), flagrado agredindo a funcionária com um tapa em um prédio no Recreio dos Bandeirantes, na capital fluminense, no dia 18.Entre os pedidos estão a proibição do major de se aproximar da vítima (distância mínima de 500 metros), o recolhimento das armas de fogo em posse do militar e o seu afastamento do cargo.Segundo o advogado, a medida visa garantir a segurança da Patrícia e da sua família. Depois da divulgação do vídeo com a agressão, Bruno tentou contato com a faxineira e o marido dela, mas as ligações não foram atendidas.Uma denúncia contra o policial também foi feita na Corregedoria-Geral da Justiça do Estado, que deve propor ação por ameaça, injúria e difamação.