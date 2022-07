Quina 5904: aposta de BH fatura mais de R$ 2 milhões

Uma aposta de Belo Horizonte acertou os cinco números da Quina (02 - 20 - 30 - 32 - 40), concurso 5904, e faturou R$ 2.136.967,22. Um jogador de Petrolina, em Pernambuco, também cravou as dezenas e receberá o mesmo valor. O sorteio foi realizado nesta sexta-feira (22) no Espaço da Sorte Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Assim como a Quina, a Lotofácil 2579 teve vencedor em Minas. Uma pessoa de Carmo do Rio Claro, no Sul/Sudoeste do estado, acertou os 15 números (01 - 03 - 04 - 07 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 23 - 25) e dividirá o prêmio principal com ganhadores de Brejões/BA, Oriximiná/PA e Jundiaí/SP. Cada um embolsará R$ 371.783,14.