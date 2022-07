Polícia Civil de SP invade a 'casa abandonada' de Margarida Bonetti

A história de Margarida Bonetti se tornou conhecida pelo grande público pelo podcast 'Mulher da Casa Abandonada' (foto: Redes Sociais/Reprodução) A Polícia Civil de São Paulo cumpriu, nesta quarta-feira (20/7), mandado de busca e apreensão em uma residência de Higienópolis, mais conhecida como “a casa abandonada”.





A operação faz parte de um inquérito que investiga o possível abandono de incapaz tendo como vítima Margarida Bonetti, moradora do local.









Um cachorro que estava na cozinha foi resgatado. Em live transmitida no Instagram da ativista Luisa Mell, Margarida apareceu irritada ao ter seu cachorro levado para fora da casa.





tenho todas as críticas contra a Margarida Bonetti, mas pq diabos a Luisa Mell sente a necessidade de tornar tudo um espetáculo??!!



pic.twitter.com/NcZmOjtlrN %u2014 Bacoox13 (@Bacoox13) July 20, 2022





"É um trabalho até social, não estamos com o mandado de prisão, o mandado dela está prescrito, estamos em um mandado de busca porque [...] ela está lá com esse lixo todo, convivendo, tem animais na casa, ou seja é um problema social. Vamos procurar ajuda médica para tentar uma condição melhor para ela, tentar ver algum parente, alguma coisa, é uma questão mais social do que policial", disse o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Oswaldo Nico, em entrevista.





Segundo o delegado Luís Carlos Zaparolli, dentro da casa havia entulho, restos de comida e lixo.





A mulher da casa abandonada





A história de Margarida Bonetti se tornou conhecida pelo grande público pelo podcast da Folha de S.Paulo “Mulher da Casa Abandonada”.





Segundo o podcast, a moradora da casa teve o nome na lista de procurados pelo FBI (polícia federal de investigação norte-americana) acusada de crimes nos Estados Unidos, como trabalho análogo à escravidão e agressão contra uma ex-empregada.