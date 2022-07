Lotofácil 2567: prêmio acumula e vai a R$ 4 milhões

Nº de dezenas - valor da aposta - probabilidade





15 números - R$ 2,50 - 1 em 3.268.760

16 números - R$ 40,00 - 1 em 204.298

17 números - R$ 340,00 - 1 em 24.035

18 números - R$ 2.040,00 1 em 4.006

19 números - R$ 9.690,00 - 1 em 843

20 números - R$ 38.760,00 - 1 em 211

Na Lotofácil, a proporção de uma combinação básica (R$ 2,50) acertar as 15 dezenas sorteadas de 01 a 25 é de 1 em 3.268.760. A modalidade permite a seleção de até 20 números, com o valor ficando acima de R$ 38 mil.O interessado em concorrer à fortuna tem até as 19h deste sábado (9) para adquirir o bilhete do concurso 2567, desde que utilize os canais eletrônicos das Loterias Caixa, mediante login com CPF e senha de seis dígitos. As unidades lotéricas devem encerrar o expediente no início da tarde.