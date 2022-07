Peruano suspeito de envolvimento na morte de Dom e Bruno é preso pela PF

Um homem peruano, conhecido como “Colômbia”, foi preso pela Polícia Federal suspeito de ter participação nos homicídios do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. A prisão foi confirmada pelo superintendente da PF no Amazonas, Eduardo Fontes, à jornalista da Globo News Andréia Sadi.

Os crimes ocorreram no início de junho na região do Vale do Javari, no Amazonas. Desaparecidos desde o dia 5 de junho, um dos suspeitos confessou à Polícia Federal ter matado os ativistas no dia 15