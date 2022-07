Três idosos são atropelados por carro ao atravessar a rua no DF

Três idosos são atropelados enquanto atravessavam pista em Planaltina - (foto: Divulgação/CBMDF)

Três idosos foram atropelados, na manhã deste domingo (3/7), durante a travessia de uma rua na quadra 13 do Arapoanga, em Planaltina. Quando as equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) chegaram, as três vítimas estavam no chão. Uma mulher de 71 anos, apresentava trauma com sangramento na cabeça.