A Filó de Pantanal, a atriz Dira Paes compartilhou imagens emocionantes do irmão em sala de aula (foto: Reprodução / Instagram)

A atriz Dira Paes, que interpreta Filó na novela 'Pantanal' da Globo, encantou os internautas com um vídeo muito fofo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (29), em seu perfil no Instagram.

Nas imagens, Pedro Paes, irmão da atriz de Pantanal , aparece com um bebê no colo enquanto da aula na UFPE. Em parte da legenda, a atriz escreveu: “Que orgulho ter visto esse vídeo de uma aula sua, embalando o bebê de uma aluna pra que ela possa concentrar na matéria com mais tranquilidade e mais foco. Seu carisma é tão incrível que conquista não só os alunos, mas seus filhos também, pelo visto”.





Pedro Pinheiro Paes Neto é professor adjunto do Departamento de Educação Física da UFPE, professor do Programa de Pós Graduação em Educação Física do Centro de Ciênias da Saúde e líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em Performance Humana e Saúde da instituição.

Veja a publicação: