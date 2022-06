Mãe de Henry volta para a cadeia após passar 3 meses em prisão domiciliar

Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, deve voltar para a cadeia (foto: Brunno Dantas/TJRJ/Divulgação)

"Homicídio praticado com tortura"

Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, foi transferida na manhã desta quarta-feira (29/6) para o Presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela se apresentou à 16ª DP (Barra da Tijuca) ainda na noite de ontem, horas após a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio acolher recurso do Ministério Público (MP-RJ), que pedia o retorno da professora à prisão.Acusada de participação na morte do menino, ela estava em prisão domiciliar e usava tornozeleira eletrônica desde abril deste ano. Ela deixou a delegacia pela manhã, fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e foi levada ao presídio.Monique Medeiros saiu da prisão em abril, por decisão concedida pela juíza do 2º Tribunal do Júri, Elizabeth Machado Louro. A magistrada alegou, à época, que, "mesmo em ambiente carcerário, multiplicaram-se as notícias de ameaças e violação do sossego da requerente, que, não obstante não tenham sido comprovadas, ganharam o fórum das discussões públicas na imprensa e nas mídias sociais, recrudescendo, ainda mais, as campanhas de ódio contra ela".O desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, alegou, contudo, que a acusação que Monique responde é por "homicídio praticado com tortura, havendo violência extremada". Os advogados da mulher disseram que vão recorrer no Superior Tribunal de Justiça (STJ) por considerar a decisão inadequada.Henry morreu aos 4 anos, em março de 2021, após ser agredido no apartamento em que morava com mãe e o então namorado dela, o médico e o vereador cassado Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como doutor Jairinho.